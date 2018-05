Přelomový verdikt: Řidič není zodpovědný za připoutání spolujezdce

Depozitáře Národního muzea v Praze 150 let ukrývaly zkamenělinu šesticentimetrového stonku suchozemské rostliny staré 432 milionů let, která je podle vědců nejstarším makroskopickým rostlinným zbytek nalezeným na světě. více

- Magazín - 0

Pokud jsme dost chytří na to, abychom chodili házet hlas do uren, jsme dost chytří i na to, abychom se bez nich obešli, tvrdí v rozhovoru pro Tiscali.cz Michal z Anarchistické federace Praha. Na jakých principech anarchistické hnutí funguje a je možné být anarchistou celý život? více