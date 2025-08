Přelomová novinka pro domácnosti - okna, která se sama čistí!

4. 8. 2025 – 13:44 | Zpravodajství | Alex Vávra

Čínští vědci vyvinuli revoluční sklo, které se dokáže samo očistit od prachu pomocí elektrického pole – bez vody, chemikálií či mechanického zásahu. Nová technologie slibuje levné a efektivní řešení pro solární panely, výškové budovy i dopravní prostředky.

Vědci z čínské univerzity Zhejiang oznámili vývoj nového typu samočisticího skla, které by mohlo zásadně změnit způsob, jakým udržujeme čisté povrchy vystavené prachu. Tento materiál nepotřebuje vodu, chemikálie ani mechanické čištění – veškerou práci za něj odvede elektrické pole. Inovativní řešení je nejen jednoduché a levné na výrobu, ale také mimořádně účinné: dokáže odstranit až 98 % prachových částic během několika málo sekund.

Prach a další nečistoty představují dlouhodobý problém v mnoha oblastech. Znečištění povrchu snižuje účinnost solárních panelů, hyzdí fasády budov, zhoršuje výhled z oken a může být i příčinou přehřívání nebo poruch u elektronických zařízení. Čištění je často náročné, zejména ve výškách nebo v suchých oblastech, kde není k dispozici dostatek vody. Právě v těchto podmínkách by mohlo nové sklo najít největší uplatnění.

Jak funguje sklo, které odpuzuje prach

Základem technologie je tenká skleněná vrstva o tloušťce pouhých 0,62 mm, do které jsou zality elektrody. Ty při zapnutí vytvářejí střídavé elektrické pole, které působí na nabité částice usazené na povrchu. Místo toho, aby se jen posunuly do strany, částice často náhle změní směr, nebo dokonce z povrchu úplně odskáčou. Tento neintuitivní efekt umožňuje extrémně rychlé a téměř úplné vyčištění skla bez jakéhokoli fyzického kontaktu.

zdroj: Profimedia.cz

Vědci tento jev nazvali efektem částicového štítu. Kromě odstranění již usazeného prachu totiž elektrické pole působí i preventivně: odpuzuje nabité částice v okolním vzduchu a brání jim, aby se na povrchu vůbec uchytily. V laboratorních podmínkách se tím podařilo snížit opětovné usazování prachu až o 90 %, což znamená, že povrch zůstává čistý mnohem delší dobu i v extrémně prašném prostředí – například při písečných bouřích. Přestože sklo generuje aktivní elektrické pole, jeho vliv na průchod světla je minimální. Ve viditelném spektru dochází jen k mírnému útlumu, většina ztrát nastává v oblasti infračerveného záření. To z něj činí ideální materiál pro aplikace, kde je klíčová světelná propustnost – například u solárních panelů, skleníků, automobilových skel či kancelářských budov.

Jednoduchá výroba a široké možnosti využití

Jednou z nejsilnějších stránek nové technologie je její výrobní nenáročnost. Sklo je tvořeno běžně dostupnými materiály a samotný výrobní proces je jednoduchý – spočívá v leptání elektrod do skleněné desky a jejich překrytí tenkou ochrannou fólií. Celý postup je kompatibilní se stávajícími průmyslovými linkami, což umožňuje jeho snadné zavedení do sériové výroby bez nutnosti drahých úprav či investic. To výrazně zvyšuje šanci, že se technologie brzy dostane do komerčního provozu. Praktické využití je přitom velmi široké: kromě již zmíněných solárních panelů nebo výškových oken by samočisticí sklo mohlo najít uplatnění i v dopravě (např. u čelních skel vlaků či tramvají), ve zdravotnictví (čisté pracovní plochy bez kontaktu s dezinfekcí) nebo v kosmickém průmyslu, kde je údržba povrchů extrémně komplikovaná.

Zatímco dříve byly samočisticí technologie spojeny hlavně s chemickými nátěry nebo složitými mechanismy, čínští vědci nabízejí elegantní a fyzikálně jednoduché řešení, které využívá základní principy elektrostatiky. A právě tato jednoduchost by mohla být klíčem k jeho rychlému rozšíření – ve městech, na střechách, ve sklenících, i na pouštích. Sklo, které se čistí samo, už není vizí sci-fi, ale velmi reálným materiálem blízké budoucnosti.