Přelet, který stál u zrodu výroby prvních komerčních letadel - 25. ČERVENCE VÝROČÍ

Podle mnohých historiků je jeho let pro dějiny letectví tím nejvýznamnějším. Francouz Louis Blériot před 111 let, 25. července 1909, ráno sedl do svého aeroplánu a přeletěl jako první člověk kanál La Manche. Přelomový let trval 37 minut.

