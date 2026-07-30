Překvapivý objev v Polsku. Pod lesem může ležet válečné letadlo, o původu se spekuluje
30. 7. 2026 – 15:22 | Magazín | Alex Vávra
Obyčejná výprava za lesními plody odhalila v polském lese možné trosky spojeneckého letadla z druhé světové války. Odborníci nyní zkoumají stopy, které mohou vést až k britskému bombardéru.
Obyčejná výprava za lesními plody se pro jednoho obyvatele polského Svinoústí proměnila v setkání s více než 80 let starou historií. V lese nedaleko pevnosti Fort Gerhard narazil na podivnou jámu, rozrytý terén a několik kovových úlomků. Zpočátku nenápadný nález dnes zkoumají odborníci, podle nichž by mohlo jít o pozůstatky spojeneckého letadla sestřeleného v závěru druhé světové války.
Muž si mezi stromy všiml částí hliníkové konstrukce, ohořelé munice a dalších kovových předmětů. Protože měl podezření, že nejde o obyčejný šrot, odnesl jeden z úlomků pracovníkům Muzea pobřežní obrany, které sídlí v historické pruské pevnosti Fort Gerhard. Muzejní odborníci rychle pochopili, že nález může mít mnohem větší význam.
„Už první prohlídka ukázala, že nejde o obyčejný kus kovového šrotu,“ uvedl Wiktor Czeszewski z muzea. „Charakter plechu, způsob nýtování, stopy letecké konstrukce a vystřílená munice naznačují, že jde o fragmenty letadla.“
Tým se proto vydal přímo na místo nálezu, kde objevil další trosky, části konstrukce a silně narušenou půdu. Vše nasvědčovalo tomu, že se v lese mohl během války zřítit letoun.
Munice a měděná trubka ukazují na britský stroj
Jedním z nejdůležitějších vodítek se stala munice nalezená v jámě. Předběžný průzkum ukázal, že jde o britské náboje ráže .303, které se za druhé světové války běžně používaly v kulometech Browning na palubách letadel britského Královského letectva.
Odborníci proto začali pracovat s možností, že trosky pocházejí ze spojeneckého stroje. Další stopu přinesla bezešvá měděná trubka, na níž se po pečlivém očištění objevilo označení „T7“. Stejný kód se nachází v technické dokumentaci RAF a označuje typ potrubí používaný v olejových, palivových a plynových soustavách britských letadel.
Koncovka trubky navíc připomínala specializovanou vysokotlakou spojku typu Avimo, která se používala mimo jiné v součástech motorů Rolls-Royce Merlin. Tyto kapalinou chlazené dvanáctiválce o objemu 27 litrů se staly jedněmi z nejslavnějších leteckých motorů druhé světové války. Poháněly například stíhačky Hawker Hurricane a Supermarine Spitfire, víceúčelové letouny de Havilland Mosquito nebo těžké bombardéry Avro Lancaster. Právě možnost, že trosky patří některému z těchto strojů, nyní přitahuje největší pozornost.
Definitivní určení typu letadla však zatím možné není. Nalezené součásti mohou pocházet z různých britských strojů vybavených motorem Merlin a některé závěry zůstávají pouze hypotézou. Pátrání komplikuje také skutečnost, že jednotlivé části vraku mohly být při dopadu rozmetány na velkou vzdálenost. K přesnější identifikaci bude zapotřebí nalézt výrobní čísla, konstrukční prvky charakteristické pro konkrétní typ letadla nebo další části motoru a trupu.
Může jít o pokračování nálezu z Baltského moře
Pracovníci muzea si v souvislosti s novým objevem vzpomněli také na událost z roku 2009. Tehdy vytáhl rybář z Baltského moře téměř pětimetrovou část křídla bombardéru Lancaster. Místo nálezu se nacházelo necelý kilometr od současného naleziště v lese. Muzejní odborníci fragment křídla spojovali se spojeneckými letci, kteří v závěru války útočili na německé cíle v okolí. Nyní zvažují, zda by oba nálezy nemohly pocházet ze stejného stroje.
„Mohlo by jít o stejné letadlo,“ uvedl ředitel muzea Piotr Piwowarczyk. Pokud se souvislost potvrdí, hlavní část letounu mohla podle něj dopadnout právě do lesa, zatímco křídlo skončilo v Baltském moři.
Podobná teorie však zatím nemá dostatek důkazů. Není jisté ani to, zda předmět nalezený v roce 2009 skutečně patřil stejnému letounu. Odborníci proto zdůrazňují, že konečné závěry bude možné učinit až po důkladném archeologickém a forenzním průzkumu.
„Nemůžeme s naprostou jistotou určit, o jaký typ letadla šlo. Všechny dostupné důkazy ale naznačují, že máme co do činění s místem významné válečné události,“ uvedli zástupci muzea.
Svinoústí, tehdy známé pod německým názvem Swinemünde, mělo v posledních měsících druhé světové války mimořádně důležitou strategickou polohu. Nacházelo se na pobřeží Baltského moře pod hlavními trasami spojeneckých letadel směřujících k bombardovacím cílům v regionu.
Spojenci útočili na Štětín, Police, přístavy, loděnice, průmyslové závody i další německá vojenská zařízení. Zároveň však čelili silné protiletadlové obraně, která činila oblohu nad oblastí mimořádně nebezpečnou. Řada britských i dalších spojeneckých letadel se z těchto misí nikdy nevrátila.
Podle stavu nalezených trosek je možné, že letoun zasáhly pobřežní protiletadlové baterie. To však bude muset potvrdit další výzkum. Badatelé doufají, že objev pomůže nejen identifikovat konkrétní stroj, ale také objasnit osudy dalších letadel a jejich posádek, které se v oblasti ztratily. Místo nálezu už bylo zabezpečeno a úřady varovaly veřejnost před nelegálním kopáním nebo odnášením předmětů. Pod zemí se totiž mohou stále nacházet další části letounu, nevybuchlá munice, a dokonce i ostatky členů posádky.
„Tohle není místo pro lovce suvenýrů,“ upozornil Czeszewski. „Nemůžeme vyloučit, že jsou zde stále pohřbeny ostatky členů posádky. Lokalitu je nutné odborně zabezpečit a prozkoumat.“
O nálezu byli informováni krajští památkáři, lesní správa v Międzyzdrojích i organizace odpovědné za vojenské hroby a památníky. Následovat má oficiální archeologický a forenzní průzkum, který by mohl odhalit další části vraku a přinést přesnější odpověď na otázku, jaký stroj se v lese zřítil. Zatím tak zůstává příběh letadla skrytého pod polským lesem nedokončený. Nenápadný kus měděné trubky, několik nábojů a roztroušené hliníkové fragmenty ale mohou být prvními díly skládačky, která po více než osmi desetiletích připomene poslední let spojenecké posádky.
„Stále máme mnoho otázek a pravděpodobně nás čeká nejedno překvapení,“ uvedl pracovník muzea Milan Litwinowicz. „Nenápadná měděná trubka se možná ukáže jako první klíč k rozluštění více než 80 let staré záhady.“