Překvapivé přiznání slavného herce: Plakal celý den! Jaká byla jeho nejtěžší role?

31. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Sympatický herec poskytl upřímný rozhovor, ve kterém se svěřil s nečekanými sny i zkušenostmi.

Slavný sympaťák Jiří Langmajer si přišel popovídat do podcastu Bubliny a vzhledem k tomu, že rozhovor trval dobře tři čtvrtě hodiny, stihl toho o sobě prozradit docela dost.

A samozřejmě bylo z čeho, brát – však studnice jeho zkušeností je prakticky nevyčerpatelná, když už se na scéně pohybuje nějakých pětačtyřicet let.

Stihl toho opravdu hodně, ale jednu konkrétní roli vypíchl jako s přehledem nejobtížnější. Největší problém Jiřího Langmajera v celé kariéře? Zahrát ženu v Po čem muži touží.

„Musel jsem přijít na to, jak nebýt karikatura ženy a nebýt oplzlý…“ zamyslel se. Což se nakonec i povedlo, ale dá se pochopit, že hrát jiné pohlaví vážně je skutečná herecká výzva.

Nezůstalo ale jen u probírání náročných zkušeností a těžkých výzev. Oblíbený herec se také svěřil, který den pro něj byl tak krásný, že by si ho okamžitě zopakoval znovu: Jeho druhá svatba.

„Druhá svatba! Od božího rána do božího večera, celý jsem ho proplakal. Vytvořím tlak na moji Aduš, nastřádám si na koncert J.A.R. a v 65 letech to zmákneme ještě jednou,“ plánuje.

Momentálně mu je 59 let, což znamená, že mu tlačení na Aduš zbývá ještě celých šest let. Tak ať to vyjde a stojí to za to!