Překrásná Domi Alagia se pere s nenávistí a šikanou: "Jsou dny, kdy jen tiše ležím"

16. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená influencerka poznává i odvrácenou stranu slávy a přiznává, že občas je toho na ní trochu moc.

Když svůj život včetně vcelku drobných detailů pravidelně překládáte více než půlmilionu žíznivých fanoušků, jeden by až skoro čekal, že vás nějaká ta trocha toxicity či jedovatého popichování od vokální minority nemůže nijak zvlášť rozhodit. A když náhodou ano, můžete utřít slzy bankovkami a pokračovat v promenádě.

Oblíbená dvacetiletá influencerka Domi Alagia přiznává, že zvyklá je sice na ledacos, ale občas je toho zkrátka trochu moc. Situace je navíc ještě horší od té doby, co se dala dohromady s další prominentní veřejnou figurou, totiž Pavlem Tóthem, známým influencerem a vítězem letošního Survivou.

„Říkám si často, že bych se měla naučit oddělit se od nenávisti, zůstat silná a jít dál. V mnoha ohledech jsem si už prošla situacemi, které mě naučily bojovat. Nejsem slabý člověk. Ale i tak musím přiznat, že někdy je toho prostě příliš,“ pustila mladá slečna do pléna.

„Je to součást mojí práce, kterou miluju a za kterou jsem vděčná. Ale přesto si nemyslím, že bychom měli považovat kyberšikanu, vyhrožování a nenávist za něco, co je v pořádku nebo co patří k veřejnému životu,“ pokračovala.

A někdy se to prý sejde opravdu zle a váha reality dopadne na ramena se silou kovadliny: „Někdy mě tíha toho všeho skutečně semele. Jsou dny, kdy jen tiše ležím a koukám do stropu. Dny, kdy se ztrácím sama v sobě. A těch teď je… Neporovnávám se s nikým jiným a nechci ze sebe dělat oběť, vím, že každá veřejně aktivní žena čelí určitému tlaku. Ale přesto mám někdy pocit, že to, co se kolem mě děje, už překračuje běžnou hranici,“ svěřuje se půlmilionu lidí.

„Když útoky zasahují i do mého soukromí, do pocitu bezpečí, je velmi těžké si udržet nadhled a tvářit se, že je to normální. O to víc si vážím těch, kteří mi zůstávají nablízku. Kteří mě podporují a připomínají mi, že nejsem v téhle realitě sama,“ zakončila.