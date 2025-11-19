Přehled jistých účastníků fotbalového MS 2026
19. 11. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 se historicky popvé představí 48 týmů. Účast na turnaji pořádaném Spojenými státy, Mexikem a Kanadou, kteří se jako pořadatelé do kvalifikace dostali automaticky, si zatím zajistilo 34 reprezentačních výběrů.
Pořadatelé (3): USA, Kanada, Mexiko. Účast reprezentací pořadatelských zemí je automatická.
Evropa (12/16): Anglie, Francie, Chorvatsko, Portugalsko, Norsko, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Belgie, Švýcarsko, Rakousko, Skotsko.
Afrika (9/9): Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko, Ghana, Kapverdy, JAR, Pobřeží slonoviny, Senegal.
Asie (8/8): Japonsko, Írán, Uzbekistán, Korea, Jordánsko, Austrálie, Katar, Saúdská Arábie.
Jižní Amerika (6/6): Argentina, Brazílie, Ekvádor, Uruguay, Paraguay, Kolumbie.
Severní a Střední Amerika (0/3):
Oceánie (1/1): Nový Zéland.
Poznámka: O zbývajících dvou účastnících rozhodne dvoukolová mezikontinentální baráž.