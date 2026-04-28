Předsvatební žert skončil poškozením ikonické památky, kdo to zaplatí?
28. 4. 2026 – 14:46 | Zpravodajství | Alex Vávra
Osmadvacetiletá turistka poškodila slavnou fontánu Neptuna ve Florencii během předsvatební výzvy, která měla skončit jen odvážnou fotografií. Místo toho ale zanechala škody za desítky tisíc korun a znovu otevřela debatu o neúctě turistů k historickým památkám a rostoucím fenoménu selfie turismu.
Osmadvacetiletá turistka ve Florencii vyvolala pobouření poté, co vylezla na ikonickou Fontánu Neptuna na Piazza della Signoria a poškodila ji při pokusu dotknout se intimních partií sochy. Podle úřadů šlo o předsvatební výzvu, ke které ji vyhecovali přátelé. Policisté si jejího jednání všimli ve chvíli, kdy přelézala zábradlí a balancovala na okraji nádrže. Aby se vyhnula vodě, šlapala přímo po nohách kamenných koní, které jsou součástí monumentální kompozice.
Policie ji sice rychle zadržela, ale škodám už zabránit nedokázala. Odborníci následně zjistili poškození kopyt koní i dekorativního reliéfu, kterého se žena držela, aby nesklouzla. Celková škoda byla vyčíslena přibližně na 125 tisíc korun. Turistka byla nahlášena úřadům za poškození kulturní památky, přičemž nadále platí presumpce neviny, dokud o jejím provinění nerozhodne soud.
Fontána, přezdívaná Biancone, patří k nejznámějším symbolům města. Vznikla v 16. století díky sochaři Bartolomeovi Ammannatimu na objednávku Cosima I de’ Medici. Byla budována v letech 1563 až 1565 na oslavu otevření nového akvaduktu i sňatku jeho syna Francesca I de’ Medici s Johannou Rakouskou. Dominantou fontány je mohutná postava Neptuna stojícího na voze taženém čtyřmi koňmi, obklopeného mytologickými postavami. Dílo mělo symbolizovat moc a námořní ambice tehdejší Florencie.
Selfie turismus a nebezpečné výzvy
Podle odborníků jde o součást širšího trendu, kdy turisté stále častěji vyhledávají extrémní nebo neobvyklé zážitky kvůli fotografiím na sociálních sítích. Tento fenomén, označovaný jako selfie turismus, vede k tomu, že lidé riskují nejen vlastní bezpečnost, ale i poškození historických památek. Ve městě, které ročně navštíví kolem 16 milionů lidí, se podobné excesy objevují čím dál častěji.
V Koloseu turista vyryl své jméno a jméno partnerky do zdi, jiný návštěvník poškodil historickou omítku v Pompejích. V Galerii Uffizi zase nešikovný návštěvník narazil do obrazu při pózování. A v muzeu Palazzo Maffei došlo k rozbití uměleckého objektu, když si na něj turisté chtěli sednout kvůli fotografii.
Podobné případy se nevyhýbají ani Česku. V Praze se pravidelně řeší nevhodné chování turistů na Karlově mostě, kde lidé lezou po sochách nebo se je snaží dotýkat kvůli pověrám. V minulosti zde došlo i k poškození kamenných částí mostu graffiti nebo nešetrným zacházením.
Památky pod tlakem turistů
Fontána Neptuna přitom čelí vandalismu už po staletí. Už v roce 1592 muselo být instalováno ochranné zábradlí, protože lidé používali její vodu k mytí. V roce 1830 byla jedna ze soch odcizena a během revolučních událostí roku 1848 byla fontána poškozena dělovými koulemi. V moderní době přibyly další incidenty, například v roce 2005, kdy návštěvník poškodil sochu při lezení, což vedlo k instalaci bezpečnostních kamer.
Další případy následovaly i v posledních letech. V roce 2023 způsobil turista škody při pokusu o selfie a mladý pár se pokusil vyšplhat na kopii sochy Davida na Piazzale Michelangelo. V roce 2024 se zase teenager ukryl přes noc v Katedrále Santa Maria del Fiore a vylezl až na kupoli, aby si pořídil fotografii.
Podle Giorgia Caselliho návštěvníci často nevnímají historické památky s potřebnou úctou. Mnozí je berou jako pouhou kulisu pro zábavu a fotografie. Tento přístup podle něj vede k tomu, že se z kulturního dědictví stává jakési hřiště, kde se testují hranice vkusu i zákona.
Florencie tak čelí složité rovnováze mezi turismem a ochranou památek. Místní obyvatelé si své dědictví pečlivě chrání a stále častěji upozorňují na to, že bez většího respektu ze strany návštěvníků může docházet k nenahraditelným škodám. Incident s fontánou Neptuna je dalším důkazem, že honba za pozorností na sociálních sítích může mít reálné a velmi nákladné následky.