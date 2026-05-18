18. 5. 2026 | Magazín

Předpověď počasí pro tento týden: Jeden den opět udeří mrazy
zdroj: Freepik
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zpřesnili předpověď na právě začínající týden. Ten začne mrazivě.

Ledoví muži a Žofie přišli, zahrozili chladem a zase se odebrali dál na své pouti. Zima, kterou přinesli, se ale bude poroučet jen pomalu, jak upřesnili meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.

Dnes dokonce hrozí mrazy: „Pondělní ráno bude to nejchladnější z celého týdne – teploty většinou klesnou na 5 až 0 °C a místy tak počítáme s přízemními mrazíky, na východě bude díky větší oblačnosti kolem 6 °C,“ uvádějí odborníci.

„Odpolední teploty vystoupí nejčastěji na 16 až 21 °C, na východě a severovýchodě bude místy kolem 14 °C,“ pokračují.

Zbytek týdne bude pořád ještě celkem chladný a nejspíš přijdou i srážky: 

„Od úterý do pátku bude mít počasí poměrně výrazný denní chod. Během dne bude na obloze nejčastěji oblačno a místy se přidají přeháňky, v odpoledních hodinách ojediněle i bouřky. V noci, ráno a večer bude naopak pršet jen s malou pravděpodobností a i oblačnosti bude méně. Rána budou v těchto dnech teplejší než to pondělní, s minimy kolem 7 °C, postupně kolem 10 °C. Maxima by se měla pohybovat nejčastěji kolem 20 °C,“ předpovídá ČHMÚ.

„Ke konci týdne se jako nejpravděpodobnější jeví varianta, že se nad severozápadní Evropou bude nacházet tlaková výše a do střední Evropy bude zasahovat pouze její okraj. To by přálo vzniku místních přeháněk, popřípadě bouřek, přičemž pravděpodobnost jejich výskytu by byla nejvyšší ve východních částech republiky,“ píší meteorologové.

O víkendu by ale konečně mělo být o něco tepleji: „Oproti pracovnímu týdnu by se také mělo oteplit a závěr týdne by mohl ojediněle přinést i letní teploty,“ dodávají.

Agregát AccuWeather předpovídá podobný vývoj, i když čeká během týdně spíše méně srážek a déšť předpovídá až na pátek. 

zdroj: ČHMÚ

ČHMÚ, AccuWeather

BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

