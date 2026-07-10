Předpověď počasí nevypadá dobře. Příští týden rozhodne o všem
10. 7. 2026 – 14:51 | Magazín | BS
Podle posledních modelů to vypadá, že nás čeká teplý týden s prakticky nepřerušovanou jasnou oblohou. Což by samo o sobě neznělo tak špatně, jenže...
Byť předpovědi, které hlásí teplý víkend, ještě teplejší příští týden a na obloze ani mráček, ve své podstatě nezní nijak katastrofálně, když je spojíme s faktem, že v poslední době prší opravdu málo a na některých místech republiky spadly za poslední měsíce sotva milimetry srážek, neštěstí je na světě.
„Mimořádně teplý vzduch se v první polovině příštího týdne částečně dostane i k nám. Teploty ke 40 °C u nás naštěstí nehrozí, v úterý by se ale mohly dostat až ke 33 °C, ve středu možná i výš,“ píšou odborníci z ČHMÚ.
„Víceméně jisté je to, že v následujících 5-7 dnech nás nadále čeká minimum srážek. Sucho, které je na řadě míst už mimořádné, se tak bude bohužel nadále prohlubovat,“ dodávají.
Nejedná se o žádné plané tlachání, zlou situaci lépe než tisíc popisů ukáže znázornění na mapě podle předpovědi vývoje situace dle ECMWF.
Na spoustě míst už se nasycení půdy vláhou začíná blížit bodu vadnutí. Mapa předpokládá zlepšení situace okolo 17.7., ale zda za týden opravdu přijdou velké deště, zatím také vůbec ještě není jisté: