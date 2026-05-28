Dnes je čtvrtek 28. května 2026., Svátek má Vilém
Počasí dnes 19°C Polojasno

Předpověď, kterou nikdo nechtěl slyšet: Studená fronta selhala a úleva je v nedohlednu

28. 5. 2026 – 4:30 | Magazín | BS

Předpověď, kterou nikdo nechtěl slyšet: Studená fronta selhala a úleva je v nedohlednu
zdroj: Freepik.com
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Dorazila avizovaná studená fronta, jenže žádné výraznější ochlazení nepřinesla. Na obzoru už se navíc rýsuje další oteplení.

Poslední dva dny se nesly především ve znamení perného horka a intenzivního slunce, které lámalo teplotní rekordy. Předvčírem jich padlo skoro padesát, včera zase přes třicet.

A když třeba na jihomoravské Strážnici měřili 31,9 °C či v plzeňském Staňkově pozorovali rtuť, která ukázala 31,4 °C, bylo velmi snadné přehlédnout, že přišla studená fronta.

Samozřejmě ne všude, některé částí území zasáhly srážky a dokonce bouřky. Většinou ale prostě jen trochu víc foukalo.

Což i tak byla příjemná změna pro všechny, kdo museli pracovat venku, ale úleva od veder přijde až dnes. A nepotrvá dlouho.

„Dnes nás čeká slunečný a trochu chladnější den s odpoledními teplotami 21 až 25 °C, na severu a severovýchodě kolem 20 °C,“ uvádějí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

Už zítra ale zase poletí teploty vzhůru: Na pátek předpovídá ČHMÚ 22 až 26 °C, v Čechách místy až 28 °C a na sobotu i neděli ještě o fous víc: 23 až 28 °C. Ve stejném duchu by se pak měl nést i začátek příštího týdne.

 

Tagy:
počasí ochlazeni horko vedro předpověď počasí jak bude
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Fotbalisty Slavie posílil za rekordní částku Šturm z Olomouce

Následující článek

Tejc chce rozšířit vymáhání náhrady škody po soudcích a státních zástupcích

Nejnovější články