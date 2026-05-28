Předpověď, kterou nikdo nechtěl slyšet: Studená fronta selhala a úleva je v nedohlednu
28. 5. 2026 – 4:30 | Magazín | BS
Dorazila avizovaná studená fronta, jenže žádné výraznější ochlazení nepřinesla. Na obzoru už se navíc rýsuje další oteplení.
Poslední dva dny se nesly především ve znamení perného horka a intenzivního slunce, které lámalo teplotní rekordy. Předvčírem jich padlo skoro padesát, včera zase přes třicet.
A když třeba na jihomoravské Strážnici měřili 31,9 °C či v plzeňském Staňkově pozorovali rtuť, která ukázala 31,4 °C, bylo velmi snadné přehlédnout, že přišla studená fronta.
Samozřejmě ne všude, některé částí území zasáhly srážky a dokonce bouřky. Většinou ale prostě jen trochu víc foukalo.
Což i tak byla příjemná změna pro všechny, kdo museli pracovat venku, ale úleva od veder přijde až dnes. A nepotrvá dlouho.
„Dnes nás čeká slunečný a trochu chladnější den s odpoledními teplotami 21 až 25 °C, na severu a severovýchodě kolem 20 °C,“ uvádějí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Už zítra ale zase poletí teploty vzhůru: Na pátek předpovídá ČHMÚ 22 až 26 °C, v Čechách místy až 28 °C a na sobotu i neděli ještě o fous víc: 23 až 28 °C. Ve stejném duchu by se pak měl nést i začátek příštího týdne.