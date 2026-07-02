Předpověď, kterou nikdo nechtěl: Rýsuje se další vlna veder, možná opět přijdou i čtyřicítky
2. 7. 2026 – 11:16 | Magazín | BS
Sotva jsme se trochu zchladili, meteorologické modely už hrozí možností dalšího pekla.
Sotva jsme si trochu oddechli od spalujících veder, ničivých bouří a krupobití s kusy ledu o velikosti pěstí, přicházejí meteorologické modely se zprávou, která potěší nejspíš jen velmi malou minoritu obyvatel: Dost možná si to všechno dáme ještě jednou.
Studená fronta, která právě přechází přes střední Evropu, totiž odezní a meteorologické předpovědi pak odhadují další příliv horkého vzduchu a mohutnou tlakovou výši, která by opět mohla vytvořit tepelnou kupoli.
Jedná se nicméně o výhledovou předpověď jevů, které by mohly dorazit zhruba za týden či za týden a půl. Což samozřejmě znamená, že zatím panuje velká míra nejistoty.
Některé modely se tak přiklání k tomu, že opravdu přijde další stejná vlna veder a opět operují s teplotami mířícími až k pekelným 40 °C. Jiné předpovědní služby zatím čekají spíše menší oteplení a lokálnější charakter počasí.
Tak či tak, v tom, že bude tepleji, se shodují prakticky všechny modely. Teď záleží na tom o kolik.
Model ECMWF zatím předpokládá vedra jen na jihu Francie, u nás hlásí pohodové léto, ačkoliv o příštím víkendu předpokládá třicítky.
Výraznější oteplení zatím nepredikuje ani ČHMÚ, ačkoliv jistý náznak stoupajícího grafu v týdenní předpovědi vidět je. Americký model GFS čeká naopak horko, pro jih a západ Evropy hlásí na příští týden čtyřicítky, u nás prozatím mezi 30-35 °C.
Zhruba stejně to vidí i předpovědní agregát AccuWeather: Ten očekává nejvyšší teploty o příštím víkendu, kdy by měly mírně překročit 30 °C.
ECMWF na příští víkend (11.7.):