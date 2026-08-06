Předpověď, kterou nikdo nechtěl. ČHMÚ: Pořádně se ochladí až na konci srpna
6. 8. 2026 – 9:51 | Magazín | BS
Přívalové deště a kroupy ukončily nejsilnější vlnu veder letošního léta. Úleva ale bude krátká — už v neděli teploměry znovu přelezou 30 °C a modely na čtvrtek 13. srpna počítají s 36 °C. Na skutečné ochlazení si Česko podle ČHMÚ počká až na konec srpna.
Teplotní rekordy v posledních dnech padají jak shnilé švestky: Morava má novou absolutní hodnotu – ve Strážnici padl rekord tři dny po sobě, včera tam naměřili dokonce 41 °C. Extrémy nicméně vládly v prakticky celé zemi.
Nyní se ale zdá, že konečně přišla úleva: Ve čtvrtek dopoledne přecházejí přes střední Čechy bouřky směrem k severovýchodu.
Zlom má na svědomí studená fronta, která od západu odsouvá horkou vzduchovou hmotu ležící nad střední Evropou od začátku týdne. Podle norského meteorologického ústavu spadne ve čtvrtek v Praze kolem 10 milimetrů srážek a maxima klesnou na 31 °C.
Pátek bude výrazně svěžejší: 26 až 27 °C, jasno a hlavně nižší vlhkost. V sobotu se hodnoty udrží kolem 27 °C, noci ale zchladnou — Meteocentrum čeká minima kolem 15 °C.
Tím ale klid končí. Už v neděli podle desetidenní předpovědi AccuWeather vystoupají maxima na 32 °C a v pondělí na 33 °C, kdy se odpoledne vrátí bouřky. Nad střední Evropou se totiž obnoví tlaková výše, která zablokuje postup dalších front a nechá vzduchovou hmotu nad kontinentem znovu se prohřát.
Vrchol druhé vlny kladou modely na čtvrtek 13. srpna — AccuWeather i Meteocentrum se shodují na 34 až 36 °C.
Na skutečnou úlevu si Česko počká déle. Měsíční předpověď ČHMÚ vydaná v pondělí staví druhý až čtvrtý srpnový týden na hranici průměru a nadprůměru.
„Pravděpodobně nejchladnější bude poslední týden období, kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem 11 °C,“ uvádí ústav; denní maxima mají v závěru měsíce klesnout ke 23 °C.