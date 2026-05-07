Předporodní rodičovská v pevné částce 15.000 Kč je ve Sněmovně před schvalováním
7. 5. 2026 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15.000 korun měsíčně je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním.
Včera v druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav, týkají se například růstu rodičovské.
Předloha předpokládá také odklad a následný postupný náběh digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. Poslanci by mohli o novele hlasovat nejdřív v polovině května.
Rodičovskou bude moct stát poskytovat dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Těhotná žena by si podle platného zákona v žádosti zvolila výši rodičovské, nesměla by přesáhnout 15.000 korun za měsíc. Novela stanovuje 15.000 korun jako pevnou měsíční částku, což má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Předloha výslovně stanoví, že o běžnou rodičovskou bude muset rodič podat novou žádost.
Skupina opozičních poslankyň kolem Zuzany Blišťanové (TOP 09) chce pozměňovacím návrhem upravit situaci, kdy nastávající matka neporodí v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale až v měsíci následujícím, a zrušit nutnost nové žádosti. Růst rodičovského příspěvku z 350.000 na 420.000 korun s valorizací podle vzoru důchodů opět prosazuje předsedkyně pirátského kubu Olga Richterová. Její další návrh by navázal rodičovskou na minimální mzdu. Příspěvek by představoval 20násobek této mzdy a nyní by činil 448.000 korun. Vláda chce rodičovskou zvýšit od ledna na 400.000 korun.
U nově zaváděné podpory studentů s malými dětmi novela uzákoní povinnost vrácení případného přeplatku, jako je tomu u rodičovského příspěvku. Novou dávku v měsíční částce třetiny minimální mzdy, takzvané hlídačkovné, budou moci studenti a studentky vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi dostávat od letošního září.
Digitalizace dávek státní sociální podpory vyžaduje podle důvodové zprávy rozsáhlé zásahy zejména do současných informačních systémů sloužících k jejich vyřizování. Spuštění od letošního července by pravděpodobně nebylo proveditelné, stojí ve zdůvodnění.
Předporodní rodičovská by se měla zavést podle novely od ledna jako digitalizovaná dávka. Od července příštího roku předloha předpokládá elektronizaci rodičovského příspěvku a podpory studujícího rodiče a od září nově zaváděného příspěvku na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin. Jednorázové dávky porodné a pohřebné se podle novely digitalizovat nebudou, nebylo by to podle zdůvodnění účelné.