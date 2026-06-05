Předporodní rodičovská bude 15.000 Kč měsíčně, novelu podepsal Pavel
5. 6. 2026 – 10:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka nebude moci zvolit, stát ji bude vyplácet v pevné částce 15.000 korun měsíčně.
Navíc se odloží s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. Novelu skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad.
Rodičovskou bude moci stát poskytovat dva kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Těhotná žena by si podle dosavadních pravidel v žádosti zvolila výši rodičovské, nesměla by přesáhnout 15.000 korun za měsíc. Novela stanovuje 15.000 korun jako pevnou měsíční částku, což má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Předloha výslovně stanoví, že o běžnou rodičovskou bude muset rodič podat novou žádost.
U nově zaváděné podpory studentů s malými dětmi novela uzákoní povinnost vrácení případného přeplatku, jako je tomu u rodičovského příspěvku. Novou dávku v měsíční částce třetiny minimální mzdy, takzvané hlídačkovné, budou moci studenti a studentky vyšších odborných a vysokých škol s malými dětmi dostávat od letošního září.
Digitalizace dávek státní sociální podpory vyžaduje podle důvodové zprávy rozsáhlé zásahy zejména do současných informačních systémů sloužících k jejich vyřizování. Spuštění od letošního července by pravděpodobně nebylo proveditelné, stojí ve zdůvodnění.
Předporodní rodičovská by se měla zavést podle novely od ledna jako digitalizovaná dávka. Od července příštího roku předloha předpokládá elektronizaci rodičovského příspěvku a podpory studujícího rodiče a od září nově zaváděného příspěvku na studium pro vysokoškoláky z chudších rodin. Jednorázové dávky porodné a pohřebné se podle novely digitalizovat nebudou, nebylo by to podle zdůvodnění účelné.