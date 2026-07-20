Předčasný podzim? Česko sevřel chlad: Meteorologové řekli, co bude s létem
20. 7. 2026 – 12:05 | Magazín | BS
Česko se probudilo do nečekaně chladného rána i dne. Meteorologové naznačili, jak bude probíhat tento týden a kdy lze čekat návrat letních teplot.
Přes Česko se přehnala studená fronta a v závěsu déšť, oblačnost a samozřejmě také ochlazení.
Šance, že bude pršet, potrvá prakticky celý týden: „Čeká nás střídání dní s minimem srážek se dny, které budou deštivější. Pondělí a středa budou těmi, kdy zaprší spíš jen výjimečně, v úterý čekáme srážky místy. Nejdeštivějším bude patrně čtvrtek, kdy srážky zasáhnou téměř celé území,“ uvádí odborníci z ČHMÚ.
Nelze čekat ani žádné velké vedro: „Průměrně se teploty budou celý pracovní týden pohybovat mezi 19 a 24 °C,“ pokračují.
S tím se samozřejmě pojí i nadcházející chladné noci: V několika horských oblastech dokonce mrzlo. Ve středních a nižších polohách by mráz hrozit neměl, ale je možné, že noční teploty spadnou k 8-9 °C, lokálně možná ještě níže.
Tento předčasný podzim by měl trvat prakticky celý týden, další změna pak přijde k víkendu: „Naděje na návrat teplejšího počasí je s příchodem příštího víkendu. Nebude to úplně bez oblačnosti a srážky se s malou pravděpodobností vyskytnou, ale teploty se v sobotu budou pohybovat až kolem 26 °C a v neděli naměříme 26 až 31 stupňů,“ předpovídá ČHMÚ.