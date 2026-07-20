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Předčasný podzim? Česko sevřel chlad: Meteorologové řekli, co bude s létem

20. 7. 2026 – 12:05 | Magazín | BS

Předčasný podzim? Česko sevřel chlad: Meteorologové řekli, co bude s létem
zdroj: Freepik
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Česko se probudilo do nečekaně chladného rána i dne. Meteorologové naznačili, jak bude probíhat tento týden a kdy lze čekat návrat letních teplot.

Přes Česko se přehnala studená fronta a v závěsu déšť, oblačnost a samozřejmě také ochlazení.

Šance, že bude pršet, potrvá prakticky celý týden: „Čeká nás střídání dní s minimem srážek se dny, které budou deštivější. Pondělí a středa budou těmi, kdy zaprší spíš jen výjimečně, v úterý čekáme srážky místy. Nejdeštivějším bude patrně čtvrtek, kdy srážky zasáhnou téměř celé území,“ uvádí odborníci z ČHMÚ.

Nelze čekat ani žádné velké vedro: „Průměrně se teploty budou celý pracovní týden pohybovat mezi 19 a 24 °C,“ pokračují.

S tím se samozřejmě pojí i nadcházející chladné noci: V několika horských oblastech dokonce mrzlo. Ve středních a nižších polohách by mráz hrozit neměl, ale je možné, že noční teploty spadnou k 8-9 °C, lokálně možná ještě níže.

Tento předčasný podzim by měl trvat prakticky celý týden, další změna pak přijde k víkendu: „Naděje na návrat teplejšího počasí je s příchodem příštího víkendu. Nebude to úplně bez oblačnosti a srážky se s malou pravděpodobností vyskytnou, ale teploty se v sobotu budou pohybovat až kolem 26 °C a v neděli naměříme 26 až 31 stupňů,“ předpovídá ČHMÚ.

 

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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