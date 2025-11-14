Před bolestí zavírá oči. Felix Slováček dělá velkou chybu, tvrdí psycholožka
14. 11. 2025 – 14:30 | Magazín | Jiří Rilke
Radši se věnovat něčemu jinému a nemyslet na ztrátu není nejlepší řešení.
Od ztráty, která otřásla celou zemí, uplynul pouhý půlrok. Sympatická, slunečná, věčně rozesmátá a oděná do radosti. Taková byla oblíbená zpěvačka Anička Slováčková, která nás příliš brzy opustila koncem letošního dubna.
Je samozřejmě jasné, že bolest ze ztráty dcery nezmizí lusknutím prstů. A jak rodiče Dáda Patrasová a Felix Slováček prozradili v pořadu 13. komnata od České televize, ani omylem není po všem.
„Pořád je to těžké,“ přikyvuje sklesle Dáda.
„Pro mě to bylo asi ještě o to těžší, že jsem se hodně uzavřela do sebe,“ dodala. Nepřehání, od ztráty dcery prakticky nikam nechodí a zůstává jen doma.
To Felix Slováček zas provádí pravý opak: „Práce a zase práce. Protože je dirigent bigbandu, tak jezdil hodně na zájezdy,“ popsala Patrasová.
Felix to potvrzuje: „Já prostě pracuju na plný pecky. Práce a muzika mě zachraňují,“ uvedl renomovaný saxofonista.
Jenže taková záchrana nemusí být úplně trvalá, varuje psycholožka Nora Vlasáková podle magazínu Aha.
„Felix nepochybně truchlení potlačuje. Smutek je emoce, která zpomaluje právě proto, aby člověk mohl tímto procesem projít,“ vysvětlila odbornice.
„Když se člověk hned vrhne do víru života, je to typický únik. Potom, když člověk takhle utíká, tak vás ta bolest zaplavuje nekontrolovatelně, kdežto když projdete truchlením, máte přístup i k radostným vzpomínkám,“ dodala.
Moc do smíchu stále není ani Felixovi mladšímu, Aniččině bratrovi. Ten prozradil, že krátce po sestřině odchodu situaci ještě celkem zvládal, ale jakmile měl čas, aby mu došlo, co se vlastně stalo, přišel smutek: „Pak se to postupem doby zhoršovalo,“ svěřil se.
„My si vzájemně jsme oporou všichni, máma i táta... Ale pak to vlastně prožíváme každý sám,“ popsal chmurně.