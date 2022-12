Před 132 lety odešel do věčných lovišť Sedící býk

Patnáctého prosince 1890 zastřelili zřejmě nejslavnějšího indiánského náčelníka Sedícího býka. Původně jej přišla policie zatknout kvůli rituálu Tance duchů, smrtící výstřely padly při následné potyčce.

Prorokem náboženství Tance duchů byl Wovoka z kmene Pajuků. Během zatmění slunce v roce 1889 měl totiž zjevení: pokud všichni indiáni budou tančit v kruhu, bude vzkříšen jejich starý svět a bledé tváře pohltí obrovské zemětřesení.

Tanec duchů mezi indiány v rezervacích nacházel stále více příznivců. Při tomto rituálu se očistili v potních chýších, pomalovali válečnými barvami a začali tančit. Vzývali v písních své předky a návrat bizonů a mnozí tančili až do vyčerpání, dokud v transu znovu nespatřili starý svět, kde už nebyli žádní běloši, po Velkých planinách se proháněla obrovská stáda bizonů a všechno bylo zase jako dřív.

Válečný hrdina a cirkusová atrakce

Bílí osadníci vnímali Tanec duchů jako hrozbu a obávali se, že se schyluje k velkému indiánskému povstání. Tím spíš, že tanec propagoval i legendární náčelník a medicinman Sedící býk (asi 1831-1890). Pro indiány byl válečným hrdinou, který v roce 1876 u Little Bighornu rozdrtil sedmou americkou kavalerii pod vedením George Armstronga Custera. Kromě toho se proslavil i jako atrakce v Buffalo Billově cirkusové Wild West Show. Pro mnoho bělochů ale byl naopak ztělesněním indiánské zloby a zrady.

Několik let strávil v Kanadě s tisícovkami svých stoupenců, než se v roce 1881 vzdal americkým úřadům, které mu pak přidělily dakotskou rezervaci Standing Rock. Indiánský agent James McLaughlin (zvaný Šedý vlas), jehož úkolem bylo dělat prostředníka mezi bělochy a indiány, spatřoval v účasti Sedícího býka na obřadu Tance duchů přípravu na válku. Poslal proto do vesnice přes čtyři desítky indiánských policistů, aby údajného vůdce chystaného povstání zadrželi.

Smrt Sedícího býka | zdroj: Profimedia

Ráno 15. prosince 1890 vtrhli do náčelníkova srubu, probudili jej ze spánku a poručík Býčí hlava mu nařídil, aby je na svém koni následoval. Vzápětí se zde ale srotili rozzuření Hunkpapové a snažili se svého vůdce ochránit. Nastala potyčka a prakticky současně padly dva výstřely. Ten jeden, vypálený jedním z Hunkpapů, smrtelně zranil poručíka Býčí hlavu, který však zároveň střelil revolverem Sedícího býka do boku. Smrtící výstřel však legendárnímu náčelníkovi vypálil do hlavy indiánský seržant Rudý tomahavk. Při přestřelce nakonec kromě Sedícího býka zahynulo i osm jeho mužů a šest policistů.

Násilnou smrt Sedícího býka pochopili indiáni jako znamení, že se blíží jejich vlastní zánik, a rozhodli se uspořádat velký obřad Tance duchů v jihodakotské rezervaci Pine Ridge. U potoka Wounded Knee ale byli obklíčeni vojáky a vyzvání k odevzdání zbraní. Když pak 29. prosince při vyhrocené atmosféře zazněl náhodný výstřel, kavaleristé zahájili palbu. Při masakru bylo zabito kolem čtyř stovek indiánů, včetně náčelníka Skvrnitého losa. Přeživší indiáni se pak definitivně vytratili do rezervací.

Sedící býk | zdroj: Profimedia