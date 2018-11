Pražští radní vymění dozorčí rady, nejdřív se pustí do dopravního podniku

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Nové vedení Prahy se chystá vyměnit členy dozorčích rad firem vlastněných hlavním městem. První vlnu obměn chystají pražští radní na svém zasedání příští týden v úterý, řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Výměna se bude v první fázi týkat například dopravního podniku (DPP). Praha vlastní nebo má podíl ve firmách zajišťujících MHD, opravy silnic, infrastrukturu nebo fungují v turismu či kultuře.

"Co se týče toho, kterých městských firem se budou výměny týkat, na to lze obecně odvětit, že v konečném důsledku v podstatě všech. Příští úterý ale budeme řešit jen první vlnu, a to z toho důvodu, že co se týče nominantů, tak zatím máme jenom část z nich," řekl Hřib.

Zda bude město měnit členy i přímo v nejužším managementu firem, bude podle Hřiba záviset na rozhodnutí nově složených orgánů společností. "To musí případně udělat oni," řekl. Poté, co zasednou v radách noví členové, chystá město rovněž audity a kontroly fungování firem.

V první vlně by měly být změny například ve zmíněném DPP. Tady se předsedou dozorčí rady stane náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). "V koalici jsme se tak domluvili," řekl. Dosavadním předsedou je dlouholetý člen dozorčí rady Vojtěch Kocourek, který nahradil politika ČSSD a bývalého zastupitele Prahy Lukáše Kauckého.

Minulé vedení Prahy chystalo vznik koncernu městských firem. Do něj plánovalo zapojit řadu firem, například Pražskou plynárenskou, Pražskou vodohospodářskou společnost, Pražské služby a Kolektory Praha. O vzniku holdingu ještě nové vedení oficiální rozhodnutí nepřijalo. "Prověřujeme v tuto chvíli dostupné analýzy, abychom vybrali nejlepší variantu pro město," uvedl radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).