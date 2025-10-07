Pražský magistrát spustí řízení k odebrání zastupitelského mandátu Novotnému
7. 10. 2025 – 17:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražský magistrát zahájí řízení k odebrání mandátu řeporyjskému zastupiteli a bývalému starostovi městské části Pavlu Novotnému.
ČTK to sdělil mluvčí města Vít Hofman. Důvodem je trest odnětí svobody, který politik dokončil minulý týden. Úřad podle mluvčího vychází ze stanovisek ministerstva vnitra a Obvodního soudu pro Prahu 5, podle kterých byla pravomocným odsouzením s trestem vězení naplněna podmínka pro zánik mandátu. Novotný na facebooku Řeporyjí uvedl, že se plánuje bránit u soudu.
Po odsouzení některého zastupitele k nepodmíněnému trestu odnětí svobody má podle zákona zastupitelstvo dané obce dva pokusy ověřit důvody a vyslovit zánik jeho mandátu. První je nejbližší jednání po odsouzení a druhý mimořádné jednání, o které požádá ředitel krajského úřadu, v tomto případě magistrátu.
V Řeporyjích se zastupitelstvo nevyslovilo pro zánik mandátu ani v jednom případě, věc proto převzal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Ten nyní zahájí správní proces, který má vyústit ve zbavení Novotného zastupitelského křesla. "V současné době připravujeme oznámení o zahájení řízení, které doručíme všem účastníkům řízení. V rámci tohoto správního řízení a v souladu s procesněprávními předpisy se budou moci všechny dotčené osoby seznámit s podklady pro rozhodnutí," uvedl Hofman.
Formulace zákona není úplně jasná, podle mluvčího si však město vyžádalo několik posudků, podle kterých postupuje. Proti rozhodnutí ředitele o zániku mandátu je možné se bránit u soudu, přičemž návrh má odkladný účinek. Novotný uvedl, že ho plánuje podat. "Podle mého názoru je takový zásah do projevené vůle občanů a následně jediného občany přímo voleného orgánu obce možný jen od jediné instituce, kterou už jsem se fakt naučil brát vážně i já. Jmenuje se soud," uvedl.
Soud Novotného poslal do vězení letos 7. května. Na návrh státního zástupce mu přeměnil podmíněný trest na nepodmíněný, protože Novotný se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Bývalý starosta byl v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Politik po odsouzení pozastavil členství v ODS a rezignoval na funkci řeporyjského starosty, mandát zastupitele si ponechal. K tříměsíčnímu trestu Novotný nastoupil začátkem července a propuštěn byl ve čtvrtek 2. října.