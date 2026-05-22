Pražská burza v týdnu opět posílila, index PX během něj stoupl o jedno procento
22. 5. 2026 – 18:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražská burza v uplynulém týdnu opět posílila, index PX během něj stoupl o jedno procento na 2560,4 bodu.
Nejúspěšnějším titulem týdne byla společnost Gevorkyan, největší pokles zaznamenaly akcie pojišťovací skupiny VIG. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Předchozí týden index PX stoupl o 0,04 procenta.
"Pražské burze se v uplynulém týdnu dařilo. Burza rostla čtyři z pěti seancí, do záporného teritoria se dostala až dnes. Tahounem byly především akcie ČEZ, které vystoupaly nad hranici 1300 Kč, naopak akcie Komerční banky setrvaly celý týden pod tisícikorunovou hranicí. Aktivita na trhu byla během týdne podprůměrná, denní objem obchodů se nedostal nad 600 milionů Kč, v pátek byl jen 420 milionů Kč," uvedla makléřka Wood & Company Barbora Zelená.
Vítězem týdne jsou akcie Gevorkyan s růstem o 6,95 procenta na 200 Kč. Následují akcie Photon Energy, které přidaly během týdne 6,84 procenta na 7,50 Kč. Cenné papíry ČEZ posílily o 3,57 procenta na 1305 Kč, titul roste již čtyři týdny v řadě. Akcie Kofoly stouply o 2,77 procenta na 500 Kč, akcie Primoco o 1,98 procenta na 826 Kč, akcie zbrojovky Colt o 1,93 procenta na 1056 Kč, akcie Monety o 1,74 procenta na 187,40 Kč a akcie Philip Morris o 1,35 procenta na 19.480 Kč. Cenné papíry Erste v týdnu přidaly 1,01 procenta na 2394 Kč.
Akcie ČEZ vzrostly bez podstatnějších zpráv, jde u nich o čtvrtý týden v řadě v plusu, řekl ČTK analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Akcie ČEZ se tak přiblížily ke svému rekordu 1423 Kč z prosince 2007. Po silných výsledcích se čeká na valnou hromadu 1. června, kde bude s největší pravděpodobností schválena dividenda, ale hlavně vyčlenění nevýrobních aktivit do samostatné společnosti. Vidina vykoupení minorit tak dostává zřetelnější obrysy a spekulace na prémii k tržní ceně nabírají na obrátkách, dodal.
Naopak akcie VIG v mezitýdenním srovnání odepsaly 4,24 procenta na 1560 Kč, akcie Komerční banky 1,3 procenta na 988 Kč a akcie Doosan Škoda Power 0,25 procenta na 400,50 Kč.
V týdnu se na volném trhu pražské burzy dařilo i akciím CSG. Sice ještě v pondělí vykázaly propad po zveřejnění nové zprávy firmy Hunterbrook ohledně zakázek CSG v jihovýchodní Asii. Následně se ale do hledáčku investorů dostaly příznivé čtvrtletní hospodářské výsledky, které firma zveřejnila ve středu. V celotýdenní bilanci tak titul stoupl o 15,04 procenta na 459 Kč.