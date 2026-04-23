Pravidlo 3-3-3 rozpouští kila bleskovou rychlostí a navíc si vybudujete zdravější návyky

23. 4. 2026 – 16:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pravidlo 3-3-3 rozpouští kila bleskovou rychlostí a navíc si vybudujete zdravější návyky
Zapomeň na složité diety a nekonečné počítání kalorií. Pravidlo 3-3-3 sází na něco, co dává smysl na první pohled – pravidelnost, jednoduchost a přirozený pohyb.

Právě proto si ho lidé oblíbili jako udržitelný způsob, jak zhubnout i zlepšit celkový životní styl.

Karel Gott, Ivana Gottová, Charlotte Ella Gottová

Už to nejsou děti: Potomci slavných českých osobností dobývají showbyznys

Malý princip, který mění velké věci

Možná jste to zažili. Nadšení z nové diety, první výsledky a pak pomalý návrat ke starým návykům. Není to slabost, ale přirozená reakce těla na restrikci.

Pravidlo 3-3-3 jde opačnou cestou. Neomezuje, ale nastavuje rytmus a právě ten tělo miluje. Když ví, kdy dostane energii a kdy se bude hýbat, přestává panikařit, ukládat zásoby a vysílat signály hladu.

Výsledkem není jen nižší váha, ale i pocit většího klidu v každodenním režimu.

1. Tři jídla denně: návrat k přirozenosti

Zní to až banálně, ale právě jednoduchost je klíčem. Tři hlavní jídla denně pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi, což má přímý vliv na energii i chutě. Když jíte nepravidelně, tělo přechází do „úsporného režimu“. Jakmile pak přijde jídlo, má tendenci ukládat energii do zásob.

Naopak pravidelný režim dává tělu jistotu. Nemusí se bát nedostatku.

Ideální talíř?

  • kvalitní bílkoviny (vejce, ryby, maso, luštěniny),
  • zdravé tuky (ořechy, avokádo, olivový olej),

Takové jídlo zasytí na dlouho a eliminuje potřebu „něco si dát“ mezi jídly.

ChatGPT Image 23. 4. 2026 10_22_29

Tenhle „ošklivý“ trend je zpět: Žabky na podpatku ovládly jaro/léto 2026 a změní každý outfit

2. Tři lahve vody: tichý základ hubnutí

Mnoho lidí si plete hlad se žízní. Tělo vysílá podobné signály a my saháme po jídle místo vody. Pravidlo 3-3-3 proto klade důraz na hydrataci v první polovině dne. Přibližně 1,5 až 2 litry vody rozložené od rána do odpoledne pomáhají:

  • nastartovat metabolismus,
  • snížit únavu,
  • omezit chutě na sladké,
  • podpořit trávení.

Navíc má jeden nenápadný bonus – večer už nemáš potřebu dohánět pitný režim, takže tě nebudí noční návštěvy toalety. A kvalitní spánek je při hubnutí klíčový faktor.

3. Tři hodiny pohybu: jiný pohled na aktivitu

Tady přichází moment, který většinu lidí překvapí. Nejde o intenzivní trénink. Pravidlo 3-3-3 počítá s běžným pohybem během dne.Každý krok se počítá.

  • chůze do práce,
  • schody místo výtahu,
  • úklid,
  • hra s dětmi,
  • krátké protažení.

Součet těchto aktivit může bez problému dát tři hodiny pohybu denně – aniž byste měli pocit, že „cvičíte“. A právě to je zásadní. Tělo není stavěné na hodinu dřiny a zbytek dne sezení. Potřebuje průběžný pohyb, který udržuje metabolismus aktivní.

profimedia-1089687687

Pohřební náušnice Morgana Freemana: Důvod, proč je nosí, vás překvapí

Proč to funguje lépe než restriktivní diety

Klasické diety mají jeden zásadní problém – jsou krátkodobé. Jakmile skončí, vrací se staré návyky a s nimi často i kila navíc. Pravidlo 3-3-3 naopak vytváří systém, který je dlouhodobě udržitelný. Nezakazuje, ale nastavuje strukturu. Psychologicky je mnohem snazší dodržovat jednoduché pravidlo než složitý plán plný omezení. A právě proto ho lidé zvládají držet týdny i měsíce.

Co můžete očekávat v praxi

První změny nepřicházejí jen na váze.

  • více energie během dne,
  • méně chutí na sladké,
  • lepší spánek,
  • pocit lehkosti.

Teprve postupně se začne měnit i tělesná hmotnost. A právě to je známka toho, že jde o zdravý proces, ne o rychlý výkyv.

ChatGPT Image 17. 4. 2026 12_32_35

Nejjemnější domácí paštika, jakou jste kdy jedli: Tenhle trik z ní udělá dokonalý krém

Na co si dát pozor

I jednoduchý systém má svá úskalí.

  • „Tři jídla“ neznamená tři kalorické bomby.
  • „Tři lahve vody“ nejsou slazené nápoje.
  • „Tři hodiny pohybu“ neznamenají jen pasivní stání.

Klíčem je kvalita, ne jen splnění čísla.

Zdroje:
flowee.cz, eatingwell.com, celostnimedicina.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

