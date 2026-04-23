Pravidlo 3-3-3 rozpouští kila bleskovou rychlostí a navíc si vybudujete zdravější návyky
23. 4. 2026 – 16:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zapomeň na složité diety a nekonečné počítání kalorií. Pravidlo 3-3-3 sází na něco, co dává smysl na první pohled – pravidelnost, jednoduchost a přirozený pohyb.
Právě proto si ho lidé oblíbili jako udržitelný způsob, jak zhubnout i zlepšit celkový životní styl.
Malý princip, který mění velké věci
Možná jste to zažili. Nadšení z nové diety, první výsledky a pak pomalý návrat ke starým návykům. Není to slabost, ale přirozená reakce těla na restrikci.
Pravidlo 3-3-3 jde opačnou cestou. Neomezuje, ale nastavuje rytmus a právě ten tělo miluje. Když ví, kdy dostane energii a kdy se bude hýbat, přestává panikařit, ukládat zásoby a vysílat signály hladu.
Výsledkem není jen nižší váha, ale i pocit většího klidu v každodenním režimu.
1. Tři jídla denně: návrat k přirozenosti
Zní to až banálně, ale právě jednoduchost je klíčem. Tři hlavní jídla denně pomáhají stabilizovat hladinu cukru v krvi, což má přímý vliv na energii i chutě. Když jíte nepravidelně, tělo přechází do „úsporného režimu“. Jakmile pak přijde jídlo, má tendenci ukládat energii do zásob.
Naopak pravidelný režim dává tělu jistotu. Nemusí se bát nedostatku.
Ideální talíř?
- kvalitní bílkoviny (vejce, ryby, maso, luštěniny),
- zdravé tuky (ořechy, avokádo, olivový olej),
Takové jídlo zasytí na dlouho a eliminuje potřebu „něco si dát“ mezi jídly.
2. Tři lahve vody: tichý základ hubnutí
Mnoho lidí si plete hlad se žízní. Tělo vysílá podobné signály a my saháme po jídle místo vody. Pravidlo 3-3-3 proto klade důraz na hydrataci v první polovině dne. Přibližně 1,5 až 2 litry vody rozložené od rána do odpoledne pomáhají:
- nastartovat metabolismus,
- snížit únavu,
- omezit chutě na sladké,
- podpořit trávení.
Navíc má jeden nenápadný bonus – večer už nemáš potřebu dohánět pitný režim, takže tě nebudí noční návštěvy toalety. A kvalitní spánek je při hubnutí klíčový faktor.
3. Tři hodiny pohybu: jiný pohled na aktivitu
Tady přichází moment, který většinu lidí překvapí. Nejde o intenzivní trénink. Pravidlo 3-3-3 počítá s běžným pohybem během dne.Každý krok se počítá.
- chůze do práce,
- schody místo výtahu,
- úklid,
- hra s dětmi,
- krátké protažení.
Součet těchto aktivit může bez problému dát tři hodiny pohybu denně – aniž byste měli pocit, že „cvičíte“. A právě to je zásadní. Tělo není stavěné na hodinu dřiny a zbytek dne sezení. Potřebuje průběžný pohyb, který udržuje metabolismus aktivní.
Proč to funguje lépe než restriktivní diety
Klasické diety mají jeden zásadní problém – jsou krátkodobé. Jakmile skončí, vrací se staré návyky a s nimi často i kila navíc. Pravidlo 3-3-3 naopak vytváří systém, který je dlouhodobě udržitelný. Nezakazuje, ale nastavuje strukturu. Psychologicky je mnohem snazší dodržovat jednoduché pravidlo než složitý plán plný omezení. A právě proto ho lidé zvládají držet týdny i měsíce.
Co můžete očekávat v praxi
První změny nepřicházejí jen na váze.
- více energie během dne,
- méně chutí na sladké,
- lepší spánek,
- pocit lehkosti.
Teprve postupně se začne měnit i tělesná hmotnost. A právě to je známka toho, že jde o zdravý proces, ne o rychlý výkyv.
Na co si dát pozor
I jednoduchý systém má svá úskalí.
- „Tři jídla“ neznamená tři kalorické bomby.
- „Tři lahve vody“ nejsou slazené nápoje.
- „Tři hodiny pohybu“ neznamenají jen pasivní stání.
Klíčem je kvalita, ne jen splnění čísla.