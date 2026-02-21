Pravda, nebo pověra? Co to znamená, když se vám doma rozbije sklenice nebo talíř?
21. 2. 2026 – 15:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Stačí jeden neopatrný pohyb a sklenice se roztříští na střepy. Talíř praskne při obyčejném ťuknutí. Nůž spadne na podlahu a zůstane zabodnutý v parketách. Náhoda? Nebo znamení?
Podobné situace většina z nás bere jako běžné domácí nehody. Přesto kolem nich po generace vznikala celá síť pověr, které měly vysvětlit to, co si lidé neuměli racionálně zdůvodnit. A i když dnes žijeme v době vědy a technologií, mnohé z těchto přesvědčení přežívají dál.
Když sklo praskne nebo se roztříští, přichází štěstí!
V mnoha kulturách se věří, že rozbitá sklenice nebo talíř znamenají štěstí. Ne nadarmo se při svatbách záměrně rozbíjí talíř – střepy mají symbolizovat konec starého a začátek nového. Čím hlasitější prasknutí, tím větší radost.
Existuje dokonce rčení, že „kde se rozbíjí porcelán, tam proudí štěstí“. Podle lidových výkladů totiž prasknutí předmětu „odvede“ z domu negativní energii.
Spadla vám doma sklenička a rozbila se? Nevadí i to značí příchod nečekaného štěstí. Dokonce, když se o střep pořežete, dodáte této pověře ještě větší váhu.
Rozbité zrcadlo a sedm let smůly
Naopak rozbité zrcadlo patří mezi nejznámější symboly neštěstí. Pověra o sedmi letech smůly má kořeny už ve starověkém Římě, kde se věřilo, že zrcadlo odráží duši. Jeho poškození tak mělo narušit osobní harmonii.
I dnes mnoho lidí raději střepy ze zrcadla či zrcátka okamžitě vyhodí – jen pro jistotu.
Padající předměty jako varování
Starší generace přikládaly význam i zdánlivým maličkostem. Spadnutý nůž měl ohlašovat návštěvu, zaseknuté nůžky hádku. Pokud se ze zdi bez příčiny uvolnil obraz, mohlo to být považováno za varování před nepříjemnou událostí.
Z dnešního pohledu jde spíše o psychologii – mozek přirozeně hledá význam v náhodných událostech. Přesto tyto symboly přetrvávají, protože dávají chaosu řád.
Proč se těchto pověr stále držíme?
Antropologové vysvětlují, že pověry vznikaly jako způsob, jak zvládnout nejistotu. V dobách, kdy lidé neměli přístup k vědeckému vysvětlení, dávaly těmto situacím smysl symbolické příběhy.
Rozbitá sklenice tak nebyla jen nehoda. Byla zprávou. Podobně jako černá kočka, která vám přeběhla přes cestu.
Dnes už víme, že střepy na podlaze většinou znamenají jen neopatrnost nebo únavu. Přesto si mnozí při úklidu v duchu říkají: „Tak snad to přinese aspoň štěstí.“
Možná právě v tom spočívá síla tradic.