24. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

"Přátelé nejsme a nikdy nebudeme!" Rozvedený Etzler a Cibulková musí v novém seriálu předstírat manželství
zdroj: Profimedia.cz
Co se asi honilo hlavou člověku, kterého při castingu napadlo, že by manželský pár mohla hrát dvojice, která se v realitě rozvedla?

Při obsazování nového seriálu Polabí se povedla docela pikantní kuriozita: Roli manželů Beranových, sehrané dvojice s třemi dospělými dětmi, nabídla produkce Miroslavu Etzlerovi a Vilmě Cibulkové. 

Tedy páru, který strávil deset let v manželství, aby se pak rozvedl ne v úplně dobrém.

Etzler i Cibulková nicméně neměli pochyb o své vlastní profesionalitě a role přijali. V novém seriálu je tak nakonec uvidíme, žádné opětovné sblížení na place ale podle všeho neproběhlo.

„Mezi sebou odříkáme věty, co máme ve scénáři, a tím to končí. Mimo napsané dialogy se rozhodně nebavíme a na kafe spolu taky nechodíme,“ prohlásil Etzler stroze pro Blesk.

„Přátelé nejsme a ani nikdy nebudeme,“ uvedl bez obalu na adresu své třetí exmanželky.

Pro eXtra.cz se později rozpovídal trochu víc: „Herectví je herectví, život je život. Já mám pocit, že lidé často spojují věci, které spolu nemají nic společného. My jsme se neviděli 17 let, teď jsme se na place od té doby viděli poprvé a myslím, že spolupracuje bez problémů. My jsme toho společně v divadle nahráli strašně moc a ve filmu strašně moc a nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. Funguje to, protože ona je skvělá herečka, tečka,“ sdělil.

Žádnou velkou láskou k sobě nicméně s bývalou ženou zkrátka neplanou a předstírat na obrazovce harmonický pár tak byla pro oba docela výrazná zkouška hereckého umění.

Zda obstáli a sehranou dvojici Beranových jim uvěříme, uvidíme již brzy. Seriál Polabí bude mít premiéru na podzim.

Jiří Rilke
Nejnovější články