10. 4. 2026 – 7:01 | Magazín | BS

Praní levně, bez starostí a stresu: Řešení z Actionu vyjde na méně než 4 koruny za pračku
zdroj: Freepik
Oblíbený řetězec vydává nový leták, kterému vévodí nabídka pro všechny, kdo neradi dělají z praní prádla velkou vědu.

Prakticky každá hospodyňka či hospodář už má za léta praxe vytvořenou rutinu, když přijde na praní prádla. Kolik a kam jakého prostředku, co se zrovna pere, co na to nalít, čím to posypat, čím to navonět, jaký lapač barev přidat...

A proti gustu žádný dišputát, samozřejmě: Kdo si podobnou prádelnovou alchymii užívá a baví ho, ten nemusí nic měnit a dál žonglovat všemi myslitelnými přípravky a prostředky, jak je jen ctěná libost.

Kdo ale naopak nerad dělá z praní velkou vědu, může sáhnout po nabídce z Actionu, která ho nechá celý úkon vyřešit takříkajíc jedním vrzem.

Pomohou úplně normální prací kapsle, které oblíbený diskontní řetězec nabízí ve dvou variantách: Purox Univerzální (kdy nemusíte řešit opravdu vůbec nic a prostě jen vhodíte kapsli do pračky, ať už zrovna perete cokoliv) a nebo Purox Barva (s vyšší účinností na barevné prádlo).

Kapsle mají spoustu očividných výhod oproti klasickému pracímu prášku: Obsahují přesnou dávku, takže nehrozí plýtvání či zatěžování pračky nadměrným množstvím chemie, jednoduše se s nimi manipuluje, zabírají méně místa, nerozsypou se a nemusíte nic odměřovat a tak dále.

Obě balení vyjdou shodně na 154,90 a v obou najdete 40 pracích kapslí. Což znamená, že pak jedna pračka vyjde na necelé 4 koruny. Produkt tak nabízí hned dvě výhody: Praní je nejen snadnější, ale také levnější – minimálně pokud srovnáte s prémiovými pracími prášky.

Praní například Persilem vychází většinou okolo 7 korun, tedy na skoro dvojnásobek, a Arielem dokonce na 10-11 korun, podíváme-li se na nabídku předních českých drogerií.

Uživatelské reakce na internetu jsou pozitivní, recenze velmi kladné (na tržišti Allegro má například prášek Purox Universal hodnocení 4,88 z 5 od desítek tisíců uživatelů) a Purox se tak jeví jako řešení nabízející velice zajímavý poměr cena/výkon.

„Účinně odstraňuje skvrny. Vhodné na barevné i bílé prádlo. Vysoký výkon i při nízkých teplotách praní,“ slibuje oficiální popis na stránkách prodejce.

Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

