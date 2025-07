Přání, co už se nesplní. Jiří Krampol: "Ještě bych tam chtěl jet..."

Věděl, že zdraví selhává, ale doufal, že by ještě jeden výlet stihnout mohl.

Jiří Krampol měl poslední rok života stále větší problémy se zdravím, odstěhoval se proto do pečovatelského domu nedaleko Staroměstského náměstí. A vzdor běžným předpokladům, nové prostředí si oblíbil a pochvaloval. Stále ale nejraději vyrážel za přáteli a do přírody.

„Ze začátku jsem se toho bál. Říkal jsem si, to jsem dopadl, když jsem v bydlení pro starce. Tady to ale nemá nic společného s nemocničním zařízením. Je to tu velice příjemné. Mám okno do zahrady a dívám se na Týnský chrám,“ hodnotil své bydlení pro Super.cz.

Se zhoršujícím se zdravím se rval srdnatě: Ještě nedávno vyrážel na oslavy narozenin, účastnil se několikahodinových besed a zkoušel vyfoukat sklo, a to navzdory problémům s průduškami.

Zkrátka... Průdušky neprůdušky, Jiří si postavil hlavu a co si usmyslel, to udělal. A kvůli tomu nelze než smeknout.

„Jak se měnilo počasí, tak průdušky na to reagují. Zítra to zmizí a pak se to zase vrátí. Mám navíc v háji nohu a chodím o berlích,“ zmínil zdravotní trable.

„Skuhrat někde, že jsem už starý, na to nejsem. Starý jsem, ale co s tím? Dědkové a babičky kecají kraviny o lécích na lavičce v parku. Na to mě neužije,“ smál se.

Moc si přál se ještě jednou podívat k moři, což už bohužel nestihl: „Doktor říká, že zatím k moři nemůžu, ještě bych tam chtěl jet,“ svěřil se.

„Věřím, že do špitálu se teď dlouho nepodívám. A snad tu ještě chvíli budu. Dlouhověkost máme v rodině,“ doufal ještě před měsícem v rozhovoru pro eXtra.cz. Ale znáte to. Člověk míní...