Praktická věcička, kterou využije každá domácnost: V Actionu za 199 korun, běžně stojí víc než dvakrát tolik
11. 4. 2026 – 10:23 | Magazín | BS
Málo místa na půdě, ozdoby není kam dát, spousta věcí, co nechcete vyhodit, ale zbytečně se hromadí v koutech? Oblíbený řetězec nabízí jednoduché řešení.
Je psychologicky dokázaným faktem, že nepořádek škodí zdraví. Když se totiž cítíme vizuálně zahlceni v prostoru, který není čistý a uspořádaný, chaos a neustálý neklid pomalu, ale jistě, leze na mozek. Zvyšuje produkci stresového hormonu kortizolu, zhoršuje spánek, kazí náladu, má prokazatelně negativní dopad na dlouhodobé zdraví a dokonce také zhoršuje metabolismus.
Ano, slyšíte správně. Z nepořádku se mimo jiné také tloustne.
Řešení je přitom nasnadě, a to i v případě, že se zrovna necítíte na radikální řez a vyhození poloviny věcí z domácnosti. Možná by prostě stačilo je jen prostě uspořádat a uložit. K tomu skvěle poslouží úložné boxy.
Háček bývá v ceně: Většinou není problém za velký box vysolit třeba pětistovku, a to pak v případě, že jich potřebujete třeba tucet nebo i víc pro větší úklid, najednou pořádně zabolí.
Oblíbený diskontní řetězec Action ale v novém letáku přišel s akcí, která přesně přijde vhod v situaci, o které jsme si zrovna pověděli: Osmdesátilitrový box stojí 199,90 korun, šedesátilitrový přijde na 179,90 a menší s objemem necelých třináct litrů pořídíte za 69,90.
A nejedná se dokonce ani o žádné základní krabice, čtyři stěny z plastu a hotovo. Ne, jde o úložné boxy s kolečky, která výrazně usnadňují manipulaci, a se zacvakávacím víkem. A jak už padlo, přesně tento typ seženete například v podobném objemu od jistého skandinávského prodejce většinou za ceny okolo 500 korun.
Nabídka z Actionu tak ve srovnání vyjde na méně než polovinu, což už prostě stojí za pozornost.