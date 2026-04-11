Prahu projde tradiční Pochod pro život, ohlášená jsou i protestní shromáždění
11. 4. 2026 – 7:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Centrem Prahy dnes odpoledne projde Pochod pro život, který každoročně pořádá Hnutí pro život.
Má vyjádřit podporu ženám, které neplánovaně čekají dítě. Loni akci zablokovali odpůrci, kteří i letos svolali protestní shromáždění v blízkosti trasy pochodu. Zřejmě i kvůli tomu se organizátoři letos rozhodli průvod z Hradčanského na Václavského náměstí rozdělit na desítky menších pochodů. Na pořádek v ulicích budou dohlížet stovky policistů včetně antikonfliktního týmu, který má předcházet případným konfliktům. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města musejí v okolí pochodu počítat s omezením dopravy.
Průvod má z Hradčanského náměstí vyrazit ve 12:30, rozdělí se do desítek samostatných pochodů, jejichž účastníci se poté mají sejít na Můstku. Podle magistrátního přehledu oznámených shromáždění se ve stejnou dobu chystá na Malostranském náměstí akce na protest proti pochodu Hnutí pro život. Její organizátoři se s odstupem plánují připojit k Pochodu pro život a vyjádřit s ním nesouhlas. Další protestní akce nazvaná Praha je feministická se uskuteční od 11:00 na náměstí Republiky.
V minulých letech musela při konfliktech obou táborů zasahovat policie, která tento rok předem upozornila odpůrce pochodu, že narušení, blokování nebo jiné jednání znemožňující klidný průběh pochodu může hodnotit jako protiprávní jednání. Připomněla také, že v Česku platí druhý stupeň ohrožení terorismem a zajištění bezpečnosti občanů bude pro policisty prioritou.
Kvůli loňskému zablokování pochodu podala organizace Hnutí pro život žalobu na policii, ministerstvo vnitra, magistrát a Prahu 1. Týkala se údajného nezákonného postupu při ochraně svobody slova a práva na shromáždění, soud ji ale odmítl. Policii kvůli zablokování pochodu kritizoval také veřejný ochránce práv, policie s jeho kritikou nesouhlasila.