Praha má nového primátora, místo Hřiba přichází Svoboda

Primátorem Prahy byl dnes zvolen lídr Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Bohuslav Svoboda (ODS). Ve funkci nahradil Zdeňka Hřiba (Piráti). Pro Svobodu hlasovalo 50 z 65 zastupitelů hlavního města. Při hlasování Svobodu nepodpořily opoziční Praha Sobě a SPD, naopak opoziční ANO hlasovalo pro volbu Svobody primátorem. Nehlasovala končící radní Hana Kordová Marvanová zvolená za Spolu, jejíž podpis rovněž chybí na koaliční smlouvě.

Na koalici se domluvili zástupci Spolu, Pirátů a STAN, kteří mají v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. Povolební vyjednávání trvala téměř pět měsíců, což je nejdéle v historii České republiky, a provázela jej řada překážek.

„Děkuji všem za projevy přízně. Skutečnost, že naše město má primátora, je po těch měsících dobrá zpráva. Volba primátora je začátek nového díla a tvrdé práce a změn. Slibuji, že já i koalice se okamžitě dáme do práce,“ řekl Svoboda.

Ve svém projevu po zvolení rovněž sdělil, že si troufá říct, že ví, co Pražané potřebují. Prohlásil ale, že nikdo nedokáže řídit více než milionové město sám, a věří, že nové vedení města to společně zvládne. Zdůraznil také nutnost prohloubit spolupráci s vládou. „Praha není jen největší, ale hlavní město. Je to vizitka našeho státu, svébytný organismus, který musí být navázán na vládu a spolupracovat s ní, protože celou řadu věcí nedělá Praha pro sebe, ale pro celý stát,“ řekl.

Opozice kritizovala v diskusi předcházející volbě jak novou koalici, tak samotného Svobodu. Tomu například vyčetli, že podle nich nebude mít kvůli svým dalším závazkům, zejména poslaneckému mandátu, čas na řízení města. Končící náměstek primátora a nyní již opoziční zastupitel Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) představil virtuální kalendář, v němž označil všechny Svobodovy povinnosti. Na řízení města mu tak zbývá šest dní v měsíci, uvedl Vyhnánek.

Zastupitelé opozičního ANO kritizovali pouze samotnou koalici, Svobodu do funkce primátora naopak podpořili a všichni členové zastupitelského klubu ANO hlasovali pro jeho zvolení. Naopak SPD Svobodu nepodpořila žádným ze svých tří hlasů.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD. V opozici jsou ANO, Praha Sobě a SPD.