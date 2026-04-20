Praha 13 chce od září 2027 otevřít vlastní gymnázium
20. 4. 2026 – 13:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Městská část Praha 13 chce od září 2027 otevřít vlastní gymnázium.
Půjde o první střední školu, kterou bude v Praze zřizovat městská část. Nyní všechny zřizuje magistrát. Gymnázium bude sídlit v areálu Základní školy Janského, je už zapsané do rejstříku škol. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
V Praze jsou dlouhodobě problémy s kapacitami středních škol, především gymnázií. Důvodem je podle odborníků zájem dětí ze Středočeského kraje, rozšiřování bytové zástavby v metropoli i to, že nabídka školních oborů neodpovídá poptávce.
Umístnění gymnázia v areálu základní školy má podle tiskové zprávy Prahy 13 zajistit plynulý přechod ze základního na střední vzdělávání. Městská část jeho zřízením reaguje na rostoucí poptávku po místech na gymnáziích v Praze, zejména v západní části města.
"Chceme nabídnout kvalitní dostupné vzdělání místním studentům a zároveň přispět ke zmírnění přetlaku na stávajících středních školách. Zřizovatelem středních škol v Praze byl doposud pouze magistrát hlavního města Prahy, my se snažíme aktivně změnit současnou situaci a rozšířit střední školství v naší městské části," uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).
Městská část bude v následujících měsících podle místostarostky Prahy 13 Marcely Plesníkové (ANO) pro gymnázium připravovat vzdělávací program, hledat pedagogy a zajišťovat vybavení školy.
Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená kapacita těchto škol v metropoli je pro první kolo přijímacích zkoušek asi 4650 míst, meziročně o 110 méně.
Magistrát v Praze nyní zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.