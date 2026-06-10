Prada posílá lidi na Měsíc. A nejde o vtip ani reklamu
10. 6. 2026 – 15:47 | Zpravodajství | Alex Vávra
Módní dům Prada se podílí na vývoji skafandrů pro návrat člověka na Měsíc. Nový oděv, který budou astronauti nosit pod lunárním skafandrem, musí zvládnout teplotní rozdíly přes 220 stupňů Celsia a zajistit přežití v jednom z nejnehostinnějších prostředí ve Sluneční soustavě.
eště před několika lety by to znělo jako námět na sci-fi satiru. Luxusní módní značka známá kabelkami za desítky tisíc korun a přehlídkami plnými celebrit pomáhá navrhnout vybavení pro návrat člověka na Měsíc. Jenže přesně to se děje. A není to jen marketingový trik. Když se astronauti programu Artemis vydají do nejnehostinnějších míst na měsíčním povrchu, budou mít na sobě technologie, na jejichž vývoji se významně podílela italská Prada.
Zatímco veřejnost si při vyslovení jména značky představí luxusní butiky v Miláně nebo Paříži, inženýři společnosti Axiom Space vidí něco jiného. Desítky let zkušeností s vývojem pokročilých materiálů, technických textilií a výrobních postupů, které dokážou spojit komfort, odolnost a precizní zpracování. Právě proto se Prada stala součástí jednoho z nejambicióznějších kosmických projektů současnosti.
Nyní společnosti Axiom Space a Prada představily další důležitou část výbavy budoucích astronautů. Jde o oděv Liquid Cooling and Ventilation Garment, zkráceně LCVG, tedy speciální vrstvu nošenou přímo pod lunárním skafandrem AxEMU. Na první pohled připomíná futuristické sportovní oblečení. Ve skutečnosti jde o zařízení, které může rozhodovat o životě a smrti.
Nejdůležitější kus oblečení na Měsíci
Když astronaut vystoupí na měsíční povrch, nečelí jen vakuu. Musí zvládat extrémní fyzickou zátěž, prudké změny teplot a prostředí, kde jediná technická závada může mít fatální následky. Právě proto vznikl LCVG. Do speciálních vláken oděvu je vetkána hustá síť pružných trubiček, jimiž nepřetržitě proudí chladicí kapalina. Ta odvádí teplo od svalů a pomáhá astronautovi udržet stabilní tělesnou teplotu i během několikahodinového průzkumu. Součástí systému je také ventilační okruh, který přivádí kyslík k obličeji astronauta a současně odvádí oxid uhličitý.
Vývojáři mysleli i na krizové scénáře. Pokud by hlavní chladicí systém selhal, okamžitě se aktivuje záložní okruh. Takové řešení dosud žádný podobný oděv nepoužíval. Přestože jde o špičkovou technologii, Prada se snažila zachovat také pohodlí. Lorenzo Bertelli, člen rodiny vlastnící módní impérium, nový oděv přirovnal k mimořádně komfortnímu pyžamu. Rozdíl je pouze v tom, že toto pyžamo musí fungovat na Měsíci.
Měsíc je mnohem nebezpečnější, než si většina lidí myslí
Nové skafandry nevznikají jen proto, že technologie za posledních padesát let pokročila. Mise Artemis budou čelit podmínkám, které astronauti programu Apollo nikdy nezažili. Zatímco legendární lunární výpravy přistávaly poblíž měsíčního rovníku, nová generace astronautů zamíří k jižnímu pólu. Právě tam se nacházejí oblasti, kde se sluncem zalité pláně střídají s temnými krátery, do nichž sluneční světlo neproniklo možná miliardy let.
Astronaut tak může doslova stát jednou nohou na rozpáleném povrchu a druhou ve stínu, kde panují hluboko podnulové teploty. Rozdíl mezi oběma místy může přesahovat 220 stupňů Celsia. Právě kvůli těmto extrémům musel být skafandr AxEMU navržen zcela nově.
Prada přitom nepomáhala pouze s designem. Podílela se také na vývoji ochranných vrstev, speciálních vláken a výrobních postupů. Podle představitelů Axiom Space by bylo nesmyslné snažit se vyvíjet vše vlastními silami, když existuje firma s desítkami let zkušeností v oblasti technických textilií.
NASA mezitím oznámila i posádku mise Artemis III, která bude důležitým mezníkem na cestě zpět k Měsíci. Velitelem se stane zkušený astronaut Randy Bresnik, bývalý pilot námořní pěchoty a veterán dvou kosmických misí. Pilotem bude Ital Luca Parmitano, jeden z nejzkušenějších evropských astronautů a první Evropan zapojený do programu Artemis. Posádku doplní Frank Rubio, který se proslavil rekordním pobytem ve vesmíru trvajícím 371 dní, a André Douglas, inženýr a specialista na kosmické systémy, pro něhož půjde o první cestu do vesmíru.
Artemis III bude testovat technologie potřebné pro budoucí přistání. Samotný návrat člověka na měsíční povrch se očekává během mise Artemis IV. Pokud vše půjde podle plánu, půjde o první lidské stopy na Měsíci od prosince roku 1972.
Je fascinující sledovat, jak se historie opakuje. Také skafandry programu Apollo vznikaly za pomoci firem, které původně neměly s kosmonautikou mnoho společného. Dnes tuto roli převzala Prada. Až se tedy lidé po více než půl století znovu projdou po Měsíci, nebude to jen triumf vědy a techniky. Bude to také připomínka, že velké objevy často vznikají tam, kde se setkají světy, které by spolu na první pohled neměly mít vůbec nic společného.