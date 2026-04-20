Pozor, přijdou mrazy! ČHMÚ určil, kdy přesně padnou teploty pod nulu
20. 4. 2026 – 10:43 | Magazín | BS
Zejména zahrádkáři, ovocnáři a pěstitelé by měli dbát zvýšené pozornosti: Meteorologové zveřejnili novou předpověď.
Dnes bude především dál pršet, zveřejnili odborníci z ČHMÚ na sociální síti: „Dnes nám taky zaprší, více srážek čekáme v severní polovině území. V průměru spadne 0 až 7 mm, na horách zejména na severu a severozápadě 2 až 10 mm, ojediněle až 20 mm. Na horách nad 900 m se objeví i srážky smíšené nebo sněhové,“ uvádějí.
Zbytek týdne pak bude vypadat jak na houpačce: „V pondělí a úterý bude převládat velká oblačnost a místy se vyskytne déšť, na horách i srážky sněhové. Ve středu a ve čtvrtek čekáme slunečné počasí, beze srážek. O něco více oblačnosti lze očekávat v pátek a v sobotu, kdy nelze vyloučit ojedinělé přeháňky. A v neděli přijde pravděpodobně více oblačnosti se srážkami a ochlazením,“ píše ČHMÚ.
Dny budou stále celkem hřejivé, ačkoliv se na obzoru rýsuje ochlazení: „Do středy by odpolední teploty měly dosahovat většinou 10 až 15 °C, o něco tepleji by pak mělo být od čtvrtka do soboty s odpoledními teplotami až 18 °C. A v závěru týdne, v neděli se podle aktuálních předpokladů výrazněji ochladí,“ pokračují odborníci.
Zahrádkáři budou muset dávat pozor především ve středu a ve čtvrtek: „Ranní teploty budou po většinu týdne slabě nad bodem mrazu, ale ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou až na -4 °C. Podobně i ve čtvrtek na jihozápadě a západě území,“ varují meteorologové.
Podobnou předpověď přináší i agregát AccuWeather: V průběhu týdne čeká přes den teploty k 17 °C, na příští neděli a pondělí předpovídá ochlazení zhruba k 11 °C.