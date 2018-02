Pozor na 'šmejdy'! Pilují si nové triky, varují inspektoři

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

"Šmejdům" loni uložila Česká obchodní inspekce (ČOI) 72 pokut v celkové výši 22,2 milionu korun. To je meziročně o 7,5 milionu méně. Inspekce loni zjistila porušení zákona u 29 procent všech kontrolovaných předváděcích akcí, v roce 2016 to bylo 76 procent. Předváděcích akcí v ČR loni ubylo, jejich provozovatelé však mají novou strategii - přesouvají je na internet nebo do nabídek po telefonu.