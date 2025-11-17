Dnes je pondělí 17. listopadu 2025., Svátek má Mahulena
Pozor na silnicích! Na celém území platí výstraha kvůli náledí

17. 11. 2025 – 16:17 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Výstraha platí pro téměř celé území republiky.

Nad Českem prochází studená fronta a v noci na úterý se očekává výrazný pokles teplot.

„Při poklesu teplot pod 0 °C a zeslabení větru se bude kromě krajního jihu Moravy hlavně ve středních polohách a výše lokálně vytvářet na mokrých vozovkách a chodnících náledí nebo zmrazky,“ varují meteorologové z ČHMÚ.

Vydali proto varování před možným náledím s platností prakticky na celém území republiky. Platí v Čechách ode dneška, 17.11. od 20:00 až do zítřejšího poledne.

Na Moravě a Slezsku platí až od půlnoci.

ČHMÚ zároveň doporučuje bedlivě sledovat dopravní zpravodajství a samozřejmě řídit pouze v případě, že opravdu musíte, a velmi opatrně. Na neošetřených komunikacích hrozí zvýšené nebezpečí a pozor je pochopitelně potřeba dát i na úrazy po uklouznutí.

A pokud stále ještě nemáte přezuto na zimní pneumatiky, už to konečně udělejte.

chmu vystraha 17112025 zdroj: ČHMÚ

