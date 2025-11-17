Pozor na silnicích! Na celém území platí výstraha kvůli náledí
17. 11. 2025 – 16:17 | Magazín | Jiří Rilke
Výstraha platí pro téměř celé území republiky.
Nad Českem prochází studená fronta a v noci na úterý se očekává výrazný pokles teplot.
„Při poklesu teplot pod 0 °C a zeslabení větru se bude kromě krajního jihu Moravy hlavně ve středních polohách a výše lokálně vytvářet na mokrých vozovkách a chodnících náledí nebo zmrazky,“ varují meteorologové z ČHMÚ.
Vydali proto varování před možným náledím s platností prakticky na celém území republiky. Platí v Čechách ode dneška, 17.11. od 20:00 až do zítřejšího poledne.
Na Moravě a Slezsku platí až od půlnoci.
ČHMÚ zároveň doporučuje bedlivě sledovat dopravní zpravodajství a samozřejmě řídit pouze v případě, že opravdu musíte, a velmi opatrně. Na neošetřených komunikacích hrozí zvýšené nebezpečí a pozor je pochopitelně potřeba dát i na úrazy po uklouznutí.
A pokud stále ještě nemáte přezuto na zimní pneumatiky, už to konečně udělejte.