Poznáte znamení, které nejvíce lže? Není to proto, že by chtělo. Spíš proto, že to umí
10. 2. 2026 – 18:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Přiznejme si to rovnou: občas lžeme všichni. Někdo z milosrdenství, někdo ze strachu, někdo jen proto, aby nemusel vysvětlovat. Jenže podle astrologů existují znamení, která mají ke lhaní… řekněme větší talent. Ne že by byla zlá. Spíš kreativní. Nebo příliš chytrá na jednoduchou pravdu.
A pozor – nejde o velké lži. Jde o ty drobné. „Už jedu.“ „To jsem neviděl/a.“ „Jasně, zítra se ozvu.“
Proč vlastně některá znamení lžou častěji?
Astrologie tvrdí, že ne všechna znamení lžou ze stejného důvodu. Někdo se vyhýbá konfliktu, jiný si chrání soukromí a další prostě nesnese trapné ticho. A pak jsou tu tací, kteří si realitu lehce upraví… aby byla zábavnější.
Tak pojďme na ty hlavní podezřelé.
Blíženci: Mistři improvizace
Pokud existuje znamení, které dokáže lhát a přitom se tvářit, že vám právě zachraňuje den, jsou to Blíženci. Ne proto, že by byli falešní. Ale protože myslí rychleji, než stihnou mluvit.
U Blíženců často nejde poznat, jestli:
- si něco nepamatují,
- mění názor,
- nebo si realitu právě teď přepisují v hlavě.
Dobrá zpráva? Většinou to myslí dobře. Špatná zpráva? I oni sami někdy nevědí, co je pravda.
Váhy: Lži z lásky k harmonii
Váhy nelžou, Váhy jen neříkají celou pravdu. Proč? Protože nesnáší konflikty. Raději řeknou „je to v pohodě“, i když je to absolutně není.
Typická věta Vah:
„Mně je to jedno.“
Jejich lež je většinou jemná, uhlazená a zabalená do úsměvu. A často má jediný cíl, aby byl klid.
Ryby: Lži, kterým samy věří
Ryby jsou zvláštní kategorie. Ony nelžou úmyslně. Ony si prostě vytvoří vlastní verzi reality a pak v ní chvíli bydlí.
Řeknou vám něco, co zní pravdivě, emotivně, dojemně… a vy až později zjistíte, že to tak úplně nesedí. Ne proto, že by vás chtěly obelhat. Ale protože hranice mezi představou a skutečností je u Ryb hodně tenká.
A kdo naopak lže nejméně?
Astrologové často zmiňují:
- Panny – protože pravda je pro ně otázka řádu
- Kozorohy – protože lež je zbytečné riziko
- Berany – protože jim chybí trpělivost lhát
Ne že by nikdy nelhali. Jen se jim do toho nechce.
Takže… kdo tedy lže nejvíc?
Pokud bychom to brali čistě „astrologicky a s nadhledem“, pak :Blíženci vedou.Ne kvůli zlu. Ale kvůli rychlosti, hravosti a schopnosti říct cokoliv a přesvědčivě.
A upřímně? Svět by byl bez jejich malých lží možná pravdivější.Ale rozhodně by byl méně zábavný.