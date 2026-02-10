Dnes je úterý 10. února 2026., Svátek má Mojmír
Počasí dnes 4°C Skoro zataženo

Poznáte znamení, které nejvíce lže? Není to proto, že by chtělo. Spíš proto, že to umí

10. 2. 2026 – 18:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Poznáte znamení, které nejvíce lže? Není to proto, že by chtělo. Spíš proto, že to umí
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Přiznejme si to rovnou: občas lžeme všichni. Někdo z milosrdenství, někdo ze strachu, někdo jen proto, aby nemusel vysvětlovat. Jenže podle astrologů existují znamení, která mají ke lhaní… řekněme větší talent. Ne že by byla zlá. Spíš kreativní. Nebo příliš chytrá na jednoduchou pravdu.

A pozor – nejde o velké lži. Jde o ty drobné. „Už jedu.“ „To jsem neviděl/a.“ „Jasně, zítra se ozvu.“

ChatGPT Image 9. 2. 2026 15_55_20
Magazín
Poznáte s jistotou, jestli nakupujete ovoce nebo zeleninu? Tenhle kvíz zvládne jen 14 % lidí

Proč vlastně některá znamení lžou častěji?

Astrologie tvrdí, že ne všechna znamení lžou ze stejného důvodu. Někdo se vyhýbá konfliktu, jiný si chrání soukromí a další prostě nesnese trapné ticho. A pak jsou tu tací, kteří si realitu lehce upraví… aby byla zábavnější.

Tak pojďme na ty hlavní podezřelé.

Blíženci: Mistři improvizace

Pokud existuje znamení, které dokáže lhát a přitom se tvářit, že vám právě zachraňuje den, jsou to Blíženci. Ne proto, že by byli falešní. Ale protože myslí rychleji, než stihnou mluvit.

U Blíženců často nejde poznat, jestli:

  • si něco nepamatují,
  • mění názor,
  • nebo si realitu právě teď přepisují v hlavě.

Dobrá zpráva? Většinou to myslí dobře. Špatná zpráva? I oni sami někdy nevědí, co je pravda.

 Váhy: Lži z lásky k harmonii

Váhy nelžou, Váhy jen neříkají celou pravdu. Proč? Protože nesnáší konflikty. Raději řeknou „je to v pohodě“, i když je to absolutně není.

Typická věta Vah:

Mně je to jedno.

Jejich lež je většinou jemná, uhlazená a zabalená do úsměvu. A často má jediný cíl, aby byl klid.

ChatGPT Image 8. 2. 2026 18_08_55
Magazín
Znamení zvěrokruhu, která spolu mohou být až navěky

Ryby: Lži, kterým samy věří

Ryby jsou zvláštní kategorie. Ony nelžou úmyslně. Ony si prostě vytvoří vlastní verzi reality a pak v ní chvíli bydlí.

Řeknou vám něco, co zní pravdivě, emotivně, dojemně… a vy až později zjistíte, že to tak úplně nesedí. Ne proto, že by vás chtěly obelhat. Ale protože hranice mezi představou a skutečností je u Ryb hodně tenká.

A kdo naopak lže nejméně?

Astrologové často zmiňují:

  • Panny – protože pravda je pro ně otázka řádu
  • Kozorohy – protože lež je zbytečné riziko
  • Berany – protože jim chybí trpělivost lhát

Ne že by nikdy nelhali. Jen se jim do toho nechce.

ChatGPT Image 4. 2. 2026 18_46_19
Magazín
Která práce vám může sedět podle znamení? Nejde o horoskop, ale o to, kým opravdu jste

Takže… kdo tedy lže nejvíc?

Pokud bychom to brali čistě „astrologicky a s nadhledem“, pak :Blíženci vedou.Ne kvůli zlu. Ale kvůli rychlosti, hravosti a schopnosti říct cokoliv  a přesvědčivě.

A upřímně? Svět by byl bez jejich malých lží možná pravdivější.Ale rozhodně by byl méně zábavný.

Tagy:
lež psychologie znamení zvěrokruhu astrologie
Zdroje:
prozeny.cz, centrum.cz, telegrafi.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Lidé narození v těchto dnech mají k úspěchu blíž, než si myslí. Čísla naznačují proč

Nejnovější články