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Poznali byste ji? Eva Burešová ukázala proměnu, kterou nikdo nečekal

17. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Poznali byste ji? Eva Burešová ukázala proměnu, kterou nikdo nečekal
zdroj: Profimedia.cz
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Eva Burešová se pochlubila proměnou, na kterou dlouho čekala – její vlasy se po letech konečně vrátily do podoby před těhotenstvím. Zpěvačka tak dala novou naději tisícům dalších maminek, které řeší stejný problém.

To, co se někomu může zdát jako absolutní banalita, představuje pro mnoho žen po porodu obrovské téma a zdroj frustrace. Ženské tělo dokáže vytvořit nový život, ale hormonální horská dráha, která proces provází, s ním umí udělat doslova divy.

A oblíbená herečka a zpěvačka Eva Burešová to poznala na vlastní kůži. Ze dne na den totiž přišla o svou pověstnou korunu krásy – svou ikonickou kudrnatou hřívu.

Zatímco některé novopečené maminky trápí kila navíc, jiné bojují s pletí nebo jim vlasy začnou v chomáčích vypadávat. U Evy Burešové hormony zaúřadovaly trochu jinak. Její bohaté, nespoutané lokny, které k ní neodmyslitelně patřily, zkrátka zmizely.

Ale ne napořád! Sociální sítě oblíbené herečky a porotkyně televizních soutěží v posledních dnech doslova explodovaly. Eva totiž zveřejnila fotografii, na které se pyšní svou starou dobrou kudrnatou hřívou. Z jejího vzkazu je cítit obrovská úleva a nadšení.

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„Po pěti letech se mi vlasy opět vrátily do původního stavu! Tino si mé kudrliny vzal a já tak od těhotenství měla naprosto jinou strukturu a vlasy byly rovné jak hřebíky. Teď slavme! Jsem zpět,“ napsala s neskrývanou radostí ke zveřejněnému snímku.

Fanoušci okamžitě začali zaplavovat profil komentáři. Mnozí z nich poznamenali, že jí hustá hříva dodává neskutečnou energii, a někteří ji dokonce začali přirovnávat k legendární americké divě Dianě Ross v jejích nejlepších letech.

Nejsilnější odezvu ale příspěvek vyvolal mezi ženami, které si prošly něčím podobným. Téma změn ženského těla po těhotenství je totiž často stále zbytečně tabuizováno, a maminky tak mají pocit, že jsou ve svém trápení samy.

Pod Eviným příspěvkem se strhla lavina dojemných vzkazů. Desítky žen přiznaly, že po porodu rovněž přišly o své přirozené vlny a dodnes smutně čekají, jestli se karta ještě někdy obrátí. „Takže můžu doufat, že se mi vlny ještě někdy vrátí? Mám po porodu stejný problém,“ ptala se s nadějí jedna z fanynek.

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Příspěvek sdílený •SAIJA• (@evabureshsalvatore)

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Tagy:
Porod vlasy celebrity mateřství sociální sítě proměna Eva Burešová kudrliny
Zdroje:
Ordinace.cz, Super.cz, csfd.cz, nzip.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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