12. 5. 2026 – 15:48 | Magazín | Jana Strážníková

Potvrzeno, je po všem. Ondřej Brzobohatý a manželka Daniela se opravdu rozešli
Spekulace a pozorování fanoušků se ukázalo jako pravdivé.

„Na veřejnost pronikly spekulace o našem soukromém životě, který je bohužel vzhledem k naší profesi částečně veřejný. S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou,“ stojí černé na bílém na sociálních sítích na profilu Ondřeje Brzobohatého i Daniely Brzobohaté.

O tom, že by manželství a vztah s Danielou (dříve Písařovicovou) nemusel být úplně v pořádku se začala šířit první podezření už před několika týdny, kdy jindy velmi sdílná dvojice najednou přestala odpovídat na novinářské dotazy a zprávy.

„Dvojice nijak nereagovala na naše přímé dotazy. Daniela Brzobohatá si je zobrazila, ale překvapivě neodpověděla. V minulosti přitom s redaktorem opravdu vždy mile komunikovala. A když nemohla, ozvala se s omluvou. Ondřej také neměl problém v posledních letech k čemukoli přidat reakci, i kdyby to byla slova, že se k něčemu vyjadřovat nebude,“ psal magazín eXtra.cz

„Všimli jste si, že z profilů Brzobohatých zmizely téměř všechny společné fotky? To proto, že cca před měsícem Ondřej přišel domů a řekl Daniele, že se chce rozvést. Sbalil se a od té doby s ní komunikuje pouze přes právníky,“ tvrdil komentář na internetu.

Jiní fanoušci si zase všimli, že Daniela najednou nenosí snubní prsten, který dřív prakticky nesundala.

Svatba s Danielou byla pro Brzobohatého už jeho třetí. Zda bude následovat i třetí rozvod, nebo se třeba ještě nějak povede vztah zachránit, je ve hvězdách. Sami zúčastnění se o žádných detailech vcelku pochopitelně bavit nechtějí.

„Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ dodal Brzobohatý na sociální síti.

Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

