Potřebujete nakopnout a káva už nestačí? Obyčejný nápoj z lednice dokáže zdvojnásobit její účinek
30. 6. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Chemická reakce, která umožní kofeinu fungovat déle, však není bez rizika, varují odborníci.
Potřebujete po ránu pořádnou dávku energie, ale na kávu už jste prostě moc zvyklí a horko těžko vás vůbec dostane na nohy, natož aby fungovala jako energetický doping? Na sociálních sítích se šíří překvapivý trik: Stoprocentní grapefruitový džus.
Může to znít jako běžná součást hotelové snídaně, ale uvnitř vašeho těla dokáže tato hořkokyselá tekutina spustit naprosto fascinující chemickou reakci. Než si ale honem půjdete ke kávě nalít ještě skleničku grepu, dejte pozor: Existují totiž i rizika.
Jak džus přelstí vaše játra
Když vypijete šálek kávy, kofein se velmi rychle dostane do krevního oběhu, kde vás udržuje bdělé a soustředěné. Vaše játra však okamžitě začnou pracovat na jeho odbourávání, aby se cizorodé látky tělo zbavilo. O tento čisticí proces se stará specifický jaterní enzym zvaný CYP1A2.
A právě tady vstupuje do hry grapefruit. Ovoce obsahuje totiž specifické látky (zejména naringin a furanokumariny), které fungují jako agresivní inhibitor zmíněného jaterního enzymu. Jednoduše řečeno: Grepový džus tento enzym dočasně "vypne" nebo alespoň razantně zpomalí jeho práci.
Kofein tak v tu chvíli nemá kudy z krve odejít a začne se hromadit v těle. Zatímco normálně byste po dvou hodinách cítili onen pověstný propad energie, díky sklenici grepového džusu kofeinový vrchol přetrvává mnohem déle. Vědecké studie potvrzují, že grapefruitový džus dokáže prodloužit biologický poločas rozpadu kofeinu o více než 30 % a snížit jeho odbourávání z krve.
Jinak řečeno: Grep a káva dohromady rovná se skoro dvojnásobný účinek. Tedy alespoň na papíře. Výsledky výzkumů v realitě se přeci jen trochu různí a skutečný dopad se liší člověk od člověka.
Varování lékařů: Tohle nesmí zkoušet každý
Než se s nadšením vrhnete do ranního kombinování, je tu jedno velké "ale", před kterým varují lékaři i farmaceuti.
Stejný mechanismus, kterým grapefruit blokuje odbourávání kofeinu (a dalších enzymů ze skupiny CYP), blokuje i odbourávání stovek běžných léků.
Pokud tedy užíváte léky na snížení cholesterolu (statiny), na krevní tlak, některá antidepresiva, léky na ředění krve nebo i zdánlivě nevinná antialergika, grepový džus může způsobit, že se běžná dávka léku začne hromadit v krevním oběhu. A to samozřejmě není žádoucí.
Pokud tedy berete jakékoliv léky na předpis, grepový experiment raději vynechte a rozhodně se poraďte s lékařem, čím je v pořádku zapíjet léky.