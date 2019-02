Potěšení vyválet se ve špíně

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Takovou zábavu ocení jak děti, tak dospělí. Ostatně, kdo by neměl chuť plácnout sebou někdy do pořádného bahna?

V Brazílii si toto potěšení užívají každý rok během akce Bloco de Lama. Originální kratochvíle se koná na pláži Jabaquara a je součástí festivalu v blízkosti starobylého města Parata.

A pointa celé této taškařice? Nu, vyválet se v bahně, pomazat si ho po těle a občas ho doplnit nějakou další parádou. Akce se účastní malí i velcí, a dokonce i zvířata. U nich je však těžko říct, nakolik se jim tento typ zábavy (ne)líbí...

Původ zvláštní události se datuje do 80. let. Podle legendy se na zmíněné pláži v roce 1986 pomazalo bahnem pár teenagerů, i kvůli odpuzení moskytů. Poté, zmazaní k nepoznání, vyrazili vstříc karnevalovému veselí. Vzbudili pozornost a účast na akci, která se později stala oficiální součástí programu, vzrůstala. Během jednotlivých ročníků pak zabahnění lidé absolvovali různé trasy - někdy mohou do historického centra města, jindy si dávají například procházku po pláži.

Pro radostné bahnění totiž platí i jistá pravidla - například to, že účastníci nesmějí cestou špinit auta ani lidi, které potkají. Ostatně kvůli dělání nepořádku, například zamazání zdí, byli občas z města i vykázáni.

Akce pak končívá tam, kde začala: ve vodě, kde ze sebe lidé "kostým" jednoduše smyjí.