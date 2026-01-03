Pošta znovu sahá lidem do kapes! Oblíbené SIPO drsně zdražuje a důchodci zapláčou ještě víc
3. 1. 2026 – 14:00 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Česká pošta si pro miliony Čechů připravila na začátek roku ledovou sprchu. Pokud spoléháte na pohodlné placení složenek přes SIPO nebo si necháváte nosit důchod až ke dveřím, připravte si peněženky. Státní podnik totiž kvůli DPH plošně zvyšuje ceny a v některých případech si lidé připlatí i desítky korun měsíčně navíc.
Konec levného placení: Daně neznají bratra
Éra levného SIPO definitivně končí. Zatímco doposud byla tato služba vnímána jako stabilní a cenově dostupná kotva pro rodinné rozpočty, od ledna je všechno jinak. Důvodem není nic jiného než konec osvobození od daně z přidané hodnoty. Tato změna znamená automatický nárůst cen o jednadvacet procent, což pocítí téměř tři miliony uživatelů, kteří tuto službu využívají k úhradě nájemného, energií nebo televizních poplatků.
Pro mnohé domácnosti, které jsou zvyklé vyřizovat své záležitosti postaru u přepážky, bude pohled na nový doklad nepříjemným překvapením. I když pošta slibuje hladký průběh, varuje ty, kteří platí moderněji. Jak uvádí mluvčí pošty Matyáš Vitík: „U platby převodem by se měli lidé přesvědčit, že mají nastavený dostatečný limit pro inkaso.“ Pokud totiž na svém účtu neupravíte limity, může se stát, že vaše platby za plyn či elektřinu jednoduše neodejdou a vy se ocitnete v kolotoči upomínek.
Kolik z nás vytáhnou? Přehled nových pálkařských cen
Změny v ceníku nejsou zanedbatelné, ačkoliv se pošta snaží operovat s jednotkami korun. Pokud patříte k těm, kteří stále preferují hotovost a osobní kontakt na pobočce, připravte se, že za SIPO nově zaplatíte 34 korun místo původních 28 korun. Ani majitelé Zákaznické karty nebudou ušetřeni – těm cena poskočila z 22 na 27 korun.
I ti nejúspornější, kteří si nechávají posílat potvrzení e-mailem a vše řeší bezhotovostně, pocítí změnu. Jejich poplatek vzrostl z pěti na sedm korun. Může se to zdát jako drobnost, ale pro státní moloch jde při třech milionech klientů o obrovské sumy, které se sypou přímo z kapes běžných občanů. SIPO bylo historicky považováno za nejjednodušší způsob, jak mít finance pod kontrolou, ale tato jistota nyní dostává trhliny.
Rána pro seniory: Důchody v ohrožení?
To však není všechno. Jako by zdražení platebního systému nestačilo, Česká pošta se rozhodla přitvrdit i u doručování důchodů. Tato služba, na kterou spoléhá obrovské množství seniorů, zdražila ze 78 na závratných 94 korun. Pro starší lidi, kteří počítají každou korunu, je to další rána pod pás.
Existuje zde sice drobná výjimka pro ty, jimž byla penze přiznána před rokem 2010 – za ně by měla poštovné dál hradit sociální správa. Ostatní však mají smůlu a musí se smířit s tím, že jejich těžce vydřený důchod bude opět o něco chudší. Zdá se, že poštovní služby se stávají luxusem, který si brzy ne každý bude moci dovolit bez přemýšlení.