Posouváme hranice nemožného: vědci přepsali DNA a porazili slepotu
20. 4. 2026 – 13:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Genová terapie mění medicínu od základů – místo tlumení příznaků opravuje samotnou příčinu nemocí. Vědcům se podařilo vrátit zrak nevidomým i posunout léčbu závažných krevních chorob na novou úroveň, za což letos získali prestižní Breakthrough Prize. Revoluce v léčbě ale přináší i otázku: kdo si ji bude moci dovolit?
Ještě před pár desítkami let to znělo jako čistá fantazie. Dítě se narodí slepé – a lékaři s tím nedokážou nic udělat. Verdikt byl neměnný. Dnes se ale tento scénář začíná rozpadat. Věda totiž dokáže zasáhnout přímo do lidské DNA a opravit chybu, která nemoc způsobuje. A právě za takový průlom si letos vědci odnesli jednu z nejprestižnějších cen světa – takzvané Oscary vědy.
Genová terapie dnes představuje revoluci v medicíně. Místo potlačování příznaků jde přímo ke kořeni problému. U genetických nemocí totiž nejde o viry ani bakterie, ale o chybu v samotném genetickém kódu. A právě ten se dnes vědci učí opravovat.
Jak to funguje v praxi? Lékaři vezmou správnou verzi poškozeného genu a pomocí upraveného viru ji dopraví přímo do buněk pacienta. Tyto viry jsou zbaveny schopnosti škodit, ale fungují jako dokonalý dopravní prostředek. Jakmile se nový gen dostane na správné místo, buňky začnou pracovat správně. Výsledkem může být nejen zpomalení nemoci, ale i její částečné nebo úplné vyléčení.
Právě za takové objevy se letos rozdávaly ceny Breakthrough Prize 2026. Každá z hlavních cen má hodnotu 3 miliony dolarů, tedy zhruba 70 milionů korun, a celkově se rozdělily desítky milionů dolarů mezi špičkové vědce z celého světa.
Zázrak, který vrátil lidem zrak
Jedním z největších příběhů letošního ročníku je práce trojice Jean Bennett, Albert Maguire a Katherine High. Tito vědci strávili více než 25 let vývojem léčby, která dokáže vrátit zrak lidem s dědičnou slepotou.
Začínali prakticky od nuly. Neexistovaly potřebné technologie, nebyly známy všechny geny a chyběly i vhodné modely pro testování. Přesto se rozhodli zkusit nemožné – opravit vadný gen v buňkách oka. První pokusy byly plné zklamání. Gen se sice podařilo do buněk dostat, ale efekt rychle mizel. Zlom přišel až s využitím speciálního viru, který dokázal genetickou informaci doručit stabilně a dlouhodobě.
Klíčovou roli sehrál výzkum na psech. Když se podařilo obnovit zrak slepým zvířatům, bylo jasné, že jsou na stopě něčeho mimořádného. Psi, kteří předtím naráželi do překážek, najednou běhali a reagovali na svět kolem sebe. Pak přišli první pacienti. A s nimi momenty, které lékaři popisují jako jedny z nejsilnějších v kariéře. Děti, které nikdy neviděly, začaly rozeznávat světlo, tvary a nakonec i tváře svých rodičů.
Z experimentu se stala skutečná léčba s názvem Luxturna. Ta byla schválena v roce 2017 a dnes se používá v několika zemích. Cena této terapie se pohybuje kolem 850 tisíc dolarů, tedy přibližně 20 milionů korun, což z ní dělá jednu z nejdražších léčeb na světě.
Geny, krev a přepis lidského osudu
Druhý velký příběh letošních cen se odehrává v oblasti krevních nemocí. Vědkyně Swee Lay Thein se snažila pochopit, proč mají pacienti se stejnou diagnózou úplně odlišný průběh nemoci. Někteří trpí těžkými komplikacemi, jiní žijí relativně normální život. Klíč se ukázal být ukrytý v tzv. fetálním hemoglobinu – látce, kterou si tělo vytváří před narozením. U některých lidí se tato ochranná forma hemoglobinu částečně zachovává i v dospělosti a výrazně zmírňuje průběh nemocí.
Thein začala hledat genetické vysvětlení. Sbírala vzorky po celém světě, analyzovala rodiny a postupně se dostala k zásadnímu objevu. Gen BCL11A funguje jako jakýsi vypínač, který po narození produkci fetálního hemoglobinu zastaví.
A právě tento vypínač se vědcům podařilo obejít. Další výzkum, na kterém se podílel i tým Stuarta Orkina, vedl k vývoji moderní genové terapie, která dokáže tento mechanismus změnit. Výsledkem je léčba, jež pacientům umožňuje vytvářet ochranný hemoglobin i v dospělosti. I tento objev byl oceněn v rámci Breakthrough Prize 2026, kde se mezi laureáty objevili právě vědci stojící za těmito genovými terapiemi.
Jenže i tady má revoluce svou odvrácenou stranu. Tyto léčby jsou extrémně drahé a technologicky náročné. Pro mnoho pacientů zůstávají nedostupné, což je jeden z největších problémů současné medicíny.
Přesto je jasné, že se medicína nachází na prahu nové éry. Éry, kdy se nemoci neléčí jen zmírňováním příznaků, ale skutečnou opravou jejich příčiny. To, co ještě nedávno působilo jako sci-fi, se dnes stává realitou – a možná jednou změní osud milionů lidí po celém světě.