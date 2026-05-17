Poslední titán: Vědci našli kostru tak obrovského dinosaura, že zahanbí i paneláky
17. 5. 2026 – 10:11 | Magazín | Jiří Rilke
Vědci v Asii našli pozůstatky mimořádného obra
Gigantický dlouhokrký dinosaurus, jehož pozůstatky byly překvapivě nalezeny na břehu nenápadného thajského rybníka, může být jedním z posledních svého druhu, který se kdy otiskl do skalních útvarů v jihovýchodní Asii.
Tento nově objevený dinosaurus, který se podél tamních řek potuloval před 100 až 120 miliony let, dostal jméno Nagatitan chaiyaphumensis a pyšní se titulem absolutně největšího známého sauropoda v celém asijském regionu.
Nová studie publikovaná v prestižním vědeckém žurnálu Scientific Reports popisuje nagatitana jako thajského „posledního titána“. Slovo „titán“ v jeho jméně celkem pochopitelně odkazuje na jeho kolosální tělesnou stavbu – vědci odhadují jeho hmotnost na 27 tun.
Je ale výslovně označován jako poslední titán, protože byl nalezen v historicky vůbec nejmladší thajské geologické vrstvě nesoucí dinosauří zkameněliny.
„Odjakživa jsem byl takové to dinosauří dítě,“ uvedl ve svém prohlášení Thitiwoot Sethapanichsakul, doktorand studující paleontologii na University College London. „V této studii tak nejenže definujeme úplně nový druh, ale také jsem si splnil svůj dětský sen. Pojmenoval jsem si dinosaura,“ těšil se vědec s nestrojenou radostí.
Objev sauropoda v Thajsku
V samotném názvu nagatitan odkazuje slovo „Naga“ na mytologického vodního hada, který se často objevuje v asijském folklóru, zatímco „titán“ je samozřejmě obří entita ze starořecké mytologie.
Výzkumníci narazili na kosti nagatitana již před 10 lety na okraji jednoho zcela nenápadného rybníka v severovýchodním Thajsku. Vědci tohoto dinosaura klasifikovali jako somfospondylového sauropoda – což je podskupina obrovských, dlouhokrkých a býložravých dinosaurů, která se masivně rozšířila zhruba před 120 miliony let.
„Je velmi nepravděpodobné, že by mladší horniny, které vznikly ke konci éry dinosaurů, obsahovaly dinosauří pozůstatky, protože tento region se tou dobou již proměnil v mělké moře. Toto tedy může být ten poslední nebo úplně nejmladší velký sauropod, jakého v jihovýchodní Asii kdy najdeme,“ upřesnil nadšený Sethapanichsakul.
Větší než dnešní stavby
Již ze samotných kostí páteře, žeber, pánve a končetin bylo naprosto jasné, že nagatitan opravdu nebyl žádný drobeček. Jen samotná kost jeho přední nohy dosahovala délky zhruba 1,76 metru – byla tedy stejně vysoká jako průměrný dospělý muž. Celé tělo dinosaura pak měřilo impozantních 27 metrů a, jak už padlo, vážilo kolem 27 tun, což se rovná zhruba
Postavme tento rozměr do kontextu: Pokud byste nagatitana vypustili do města, bitka s King Kongem by se nejspíš neodehrála, ale minimálně v dopravě by určitě nadělal větší chaos než plzeňské kruháče. Jeho tělo by totiž na délku odpovídalo běžnému devítipatrovému paneláku položenému na bok, nebo délce téměř dvou kloubových autobusů zaparkovaných těsně za sebou.
V porovnání s absolutními rekordmany ale může i nagatitan jen tiše závidět: Největší dinosauři planety, jako jihoamerický argentinosaurus či patagotitan, dosahovali délky ke 37 metrům a neuvěřitelné váhy kolem 70 tun.
I ti by ale nepřevážili vůbec nejmohutnějšího živočicha, který kdy žil na Zemi, a se kterým máme dokonce tu čest planetu sdílet v současnosti. Za setkáním bychom ale museli zamířit do hlubin, protože je samozřejmě řeč o plejtváku obrovském, který sice se svými 30 metry měří o něco málo méně než patagotitani, ale váží gigantických 180-200 tun.
Tvorové, se kterými se můžeme potkat u nás v Česku, působí v porovnání přímo titěrně. Největší živočich, který tu žije, byť jen v oborách a rezervacích, je zubr evropský, jehož býk může vážit i necelou tunu. Což pravda, vůbec není málo, ale k dorovnání jednoho nagatitana bychom i tak potřebovali rovnou celé stádo.