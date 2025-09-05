Poslední tečka! Natálka Jirásková poprvé otevřeně o rozchodu s Mišíkem: "Za ty roky mu budu vždycky vděčná"
5. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Jeden z nejkrásnějších českých párů už je minulostí, ve zlém se ale prý nerozešli.
Slušelo jim to, fungovalo jim to, vypadali skvěle... Vztah ale stejně nakonec nevydržel a jeden z nejpohlednějších párů českého showbusinessu, který se spíš než do reality hodil na plakáty, je minulostí.
Natálie Jirásková a Adam Mišík se rozešli už před nějakou dobou, docela dlouho ale nebylo jasné, kdy si vlastně řekli doopravdy sbohem, protože si ani jeden z nich nepouštěl do žádných komentářů.
Několik týdnů dokonce panovala nejistota, zda pár vůbec ještě existuje, nebo ne. Rozchod nakonec potvrdila sama Natálka, když zveřejnila první fotky ze "single éry".
A nyní si konečně popovídala v pořadu Showtime a prozradila další podrobnosti.
Rozešli se prý už začátkem jara: „My už jsme s Adamem spolu nebyli, od března spolu nejsme. Takže když se to začalo řešit v médiích, už jsem byla vlastně v pohodě,“ svěřila se Natálka.
Proč se cesty rozdělily, nicméně stále říct nechce: „Důvod našeho rozchodu není potřeba sdílet. Některé věci mají zůstat jen mezi námi a tohle je jedna z nich.“
Žádné deprese ze samoty na ní nedopadají, spíš naopak: „Najednou máte čas soustředit se jenom na sebe. Vyhovuje mi prostor a klid, všechno si dělám podle sebe. Samozřejmě, někdy by bylo hezké mít to s kým sdílet, ale jsem šťastná.“
A samotný rozchod? Prý proběhl bez větších dramat: „S Adamem zlou krev mezi sebou nemáme. Zažili jsme spolu krásné tři roky života, za které mu budu vždycky vděčná. Každý jsme si něco předali, ale každý už jdeme jinou cestou.“