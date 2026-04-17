Poslední hřejivé dny před studenou sprchou: O víkendu přijde ostrý zlom a bouřky
17. 4. 2026 – 11:42 | Magazín | BS
Meteorologové upozorňují na možnost bouřlivého počasí. Velmi brzy navíc přijde avizovaná studená fronta.
Meteorologové upřesnili předpověď a nezdá se, že bychom měli uniknout ostrému ochlazení, které hlásili již před několika dny. Než se ale přižene studená fronta a srazí teploty na polovinu, čeká nás hřejivý den.
„Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno a večer i skoro jasno, a opět se ojediněle přidají i přeháňky. Maximální teploty se budou pohybovat nejčastěji od 17 do 21 °C,“ uvádějí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
O víkendu ale přijde celkem doslovná studená sprcha: „V pátek a v sobotu budou srážky ještě docela slabé, i když model ALADIN počítá s místními přeháňkami na sobotní odpoledne na západě Čech,“ vysvětlují meteorologové.
„V neděli už ale bude situace o něco zajímavější. Od západu nás totiž začne přecházet studená fronta a pravděpodobně přinese i ojedinělou bouřku. Pršet by mělo na celém území republiky, srážkové úhrny budou od 1 do 10 mm, na horách nebo v případných bouřkách ojediněle kolem 15 mm,“ předpovídají.
Do vyšších poloh se ještě krátce vrátí sníh: „Na začátku příštího týdne by mělo pršet na většině území a do poloh nad 900 m se opět vrátí sněžení. Na severních horách by tak mohlo do půlnoci na úterý napadat v dešti nebo ve sněhu kolem 20 mm,“ dodávají odborníci.
Očekávané ochlazení reflektuje i předpovědní agregát AccuWeather, který na pondělí až středu příštího týdne počítá s maximálními denními teplotami jen mezi 11 a 13 °C. Pak by se mělo zase oteplit.