Poslední hodiny pro kandidáty. Dnes se rozhoduje, kdo může jít do říjnových voleb
4. 8. 2026 – 8:54 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Strany, hnutí, koalice i nezávislí kandidáti mají poslední hodiny na podání kandidátních listin pro říjnové obecní a senátní volby. Nominace musí příslušným úřadům doručit nejpozději dnes do 16:00. Poté začne kontrola listin a rozhodování o tom, kdo bude moci o místa na radnicích a v Senátu skutečně usilovat.
Dnešní odpoledne uzavře první důležitou fázi příprav říjnových voleb. Politické strany, hnutí, jejich koalice i nezávislí kandidáti musí nejpozději do 16:00 podat kandidátní listiny pro obecní a senátní volby. Kdo termín nestihne, do letošního hlasování se už nezapojí.
Komunální volby se budou konat po čtyřech letech 9. a 10. října. Spolu s nimi proběhne také první kolo senátních voleb. Lidé budou rozhodovat o složení zastupitelstev v obcích a městech a zároveň vybírat senátory ve 27 obvodech, kde se naposledy hlasovalo před šesti lety.
Po dnešním termínu převezmou práci registrační úřady. V příštích dnech budou kontrolovat, zda kandidátní listiny obsahují všechny zákonné náležitosti. Pokud najdou chyby, vyzvou kandidáty nebo volební uskupení k jejich odstranění. U senátních kandidátů mají úřady o registraci rozhodnout nejpozději 21. srpna, u komunálních kandidátů o den později.
U obecních voleb může nastat i komplikace, která se týká hlavně menších obcí. Pokud se někde nepřihlásí dost kandidátů, ministr vnitra bude muset vypsat dodatečné komunální volby. Taková situace má pro obec praktické dopady, protože bez zvoleného zastupitelstva nemůže běžně fungovat místní samospráva.
Nejvýraznějším příkladem zůstává Brodec na Lounsku. Obec je bez zastupitelstva už rekordní čtyři roky a musí ji řídit úředník určený ministerstvem. Právě podobným případům mají podané kandidátní listiny předejít, pokud se v obcích najde dost lidí ochotných kandidovat.
V senátních volbách podobný problém nikdy nenastal a podle dosavadních údajů by neměl nastat ani letos. V každém z 27 obvodů už kandidaturu ohlásili nejméně tři uchazeči. Největší výběr by zatím mohli mít voliči na Plzeňsku, kde se přihlásilo sedm adeptů.
Celkový počet známých senátních kandidátů je ale zatím nižší než při minulém hlasování v těchto obvodech. Do pondělního odpoledne kandidaturu ohlásilo 126 lidí, což je zhruba o 110 méně než v roce 2020. Důvodem jsou mimo jiné dohody opozičních stran a hnutí na společných kandidátech.
V komunálních volbách před čtyřmi lety voliči rozhodovali o zastupitelstvech v 6243 obcích a městech. Kandidovalo tehdy více než 178 tisíc lidí a mandát získalo 59 228 z nich. Zjednodušeně tak uspěl přibližně každý třetí kandidát.
Z politických stran a hnutí bude v obcích a městech nejvíce zastupitelských křesel obhajovat KDU-ČSL, za ní následují ODS, Starostové a ANO. V Senátu bude největší počet mandátů hájit hnutí Starostové, které obhajuje 11 křesel. Klub ODS a TOP 09 bude usilovat o udržení devíti mandátů.
Tři senátorská křesla mohou ztratit klub KDU-ČSL a také frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jeden mandát. SPD a Motoristé nyní v horní komoře Parlamentu zastoupení nemají.
Dnešní termín tak ukáže, jak široký bude v jednotlivých obcích a senátních obvodech výběr. Jasnější obrázek ale přinesou až registrační úřady, které v dalších týdnech rozhodnou, které kandidátky splnily podmínky a kdo se nakonec na hlasovacích lístcích skutečně objeví.