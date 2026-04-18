Poslední dny Prince děsí: Co se dělo těsně před jeho smrtí?
18. 4. 2026 – 7:46 | Zpravodajství | Alex Vávra
Génius, který ovládl svět hudby, skrýval v posledních měsících života temné tajemství. Prince se navenek zdál nezastavitelný, ve skutečnosti však bojoval s bolestí, ztrátou paměti i závislostí, která měla tragický konec.
Smrt Prince šokovala svět nejen svou náhlostí, ale i okolnostmi, které se začaly odhalovat až zpětně. Ikona, která působila téměř nadpozemsky – neúnavná, dokonalá, vždy o krok napřed – ve skutečnosti v posledních měsících svého života bojovala s něčím, co zůstávalo skryté i lidem z jejího nejbližšího okolí.
Prince Rogers Nelson byl jedním z nejvýraznějších a nejoriginálnějších umělců své doby. Už od mládí vynikal mimořádným hudebním talentem a rychle se prosadil jako multiinstrumentalista, který si své skladby nejen psal, ale i sám produkoval. Hudba pro něj nebyla jen profesí – byla jeho identitou.
Zásadní průlom přišel s alby jako 1999 a především Purple Rain, které se stalo celosvětovým fenoménem. Prince dokázal propojit funk, rock, pop i soul do jedinečného stylu, který byl okamžitě rozpoznatelný. Jeho koncerty byly proslulé energií, precizností i vizuální extravagancí.
Během své kariéry získal sedm cen Grammy Awards a ovlivnil celé generace hudebníků. Zároveň byl známý svým perfekcionismem a přísným přístupem k sobě i svému okolí. Vyžadoval absolutní disciplínu a měl potřebu mít vše pod kontrolou – od zvuku až po image. Své soukromí si pečlivě střežil. O osobních problémech téměř nemluvil a navenek si udržoval image neotřesitelné hvězdy. Právě tato uzavřenost však mohla sehrát roli i v jeho posledních měsících.
Podivné chování a ztráta paměti
Zvenčí nic nenasvědčovalo tomu, že by se blížil konec. Prince stále tvořil, vystupoval a plánoval nové projekty. Jenže lidé z jeho okolí začali pozorovat znepokojivé změny.
Jeho bývalý spoluhráč BrownMark popsal situace, které působily až neuvěřitelně. Prince zapomínal rozhovory, nedokázal si vybavit vlastní rozhodnutí a někdy působil zmateně. Nejvýraznější byl moment, kdy si nepamatoval, že sám pozval BrownMarka do Minneapolisu, aby spolu znovu pracovali.
Pro člověka, který byl známý absolutní kontrolou nad každým detailem, šlo o šokující změnu. Tyto epizody postupně skládaly obraz člověka, který ztrácí pevnou půdu pod nohama.
Bolest, léky a osudová chyba
Za těmito změnami stála s velkou pravděpodobností kombinace fyzické bolesti a léků. Prince dlouhodobě trpěl problémy s kyčlí, které mu způsobovaly značné obtíže. Místo operace se rozhodl bolest tlumit pomocí opioidů. Podle dostupných informací se domníval, že užívá Vicodin. Ve skutečnosti však šlo o padělané pilulky obsahující fentanyl, extrémně silnou látku, která je častou příčinou smrtelných předávkování.
Tyto léky mohly zásadně ovlivnit jeho psychiku i paměť. Lidé z jeho okolí se domnívají, že právě opioidy stály za jeho zmateností a výpadky paměti. Krátkodobá paměť byla podle některých svědectví výrazně narušená. Nejtragičtější na celé situaci je, že Prince měl krátce před smrtí naplánovanou schůzku se specialistou na léčbu závislosti. Pomoc byla na dosah – ale nedošlo k ní.
Prince zemřel 21. dubna 2016 ve výtahu svého komplexu Paisley Park. Místo, kde vznikala jeho hudba a kde trávil většinu času, se stalo i místem jeho posledních okamžiků.
Poslední dny Prince tak ukazují jinou tvář legendy – člověka, který i přes svůj mimořádný talent čelil bolesti, tlaku a problémům, které zůstávaly skryté. Jeho odkaz však zůstává nesmazatelný a jeho hudba dál ovlivňuje nové generace.