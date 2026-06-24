Poslanci sestavovali program schůze 8,5 hodiny, ze zákonů neprojednali žádný
24. 6. 2026 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sestavování programu schůze Sněmovny včera vyplnilo asi 8,5 hodiny.
Poslanecké jednání blokovala navrhováním změn programu opozice, byť nakonec žádný ze čtyř desítek požadavků neprosadila. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil postup za výstražnou obstrukci kvůli vládním plánům na převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z televizního a rozhlasového poplatku pod státní rozpočet. Poslanci hned po schválení programu přerušili schůzi do středečního rána. Dnes neprojednali vůbec nic.
Nad opozičními obstrukcemi se pozastavil místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO), když vládní návrh k placení ČT a ČRo z rozpočtu na programu schůze nyní vůbec není. "Touhle optikou můžete obstruovat každou schůzi s odůvodněním, že jednou to tam někdy bude," řekl Nacher. "Myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby byla preventivní obstrukce," vyčetl opozici.
Sněmovna už v úvodu schůze rozhodla, že bude moci opět jednat i přes noc. Prodloužení jednacího dne prosadila vládní koalice na návrh předsedkyně klubu ANO Taťány Malé. "Věřím, že dnešní jednání bude produktivní," uvedla. Plán koalice, která chtěla v úvodní den schůze projednat ve druhém čtení například rozšíření trestného činu neplacení výživného, zpřísnění podmínek pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů a zrušení pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem, se ale nenaplnil.
Po Malé se u řečniště střídali opoziční řečníci, nejprve ti s právem přednostního vystoupení. Předseda ODS Martin Kupka se v hodinovém vystoupení zaměřil hlavně na kritiku vládního návrhu na financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. "Za návrhem se skrývá snaha média umlčet a určit, kdo bude mít páku na to, co se odvysílá večer ve zprávách," uvedl. Podle Kupky hrozí ČR slovenský nebo maďarský scénář zestátnění médií veřejné služby a opozice se v případě jeho prosazení obrátí na Ústavní soud. "Svobodná média koušou, ale vláda chce taková, která olizují ruku, která je krmí," dodal.
Předseda STAN Vít Rakušan označil premiéra Andreje Babiše (ANO) za panovníka obklopeného dobře placenými loajálními dvořany, kteří jako palácová vláda kritiku zpochybňují a chtějí ji omezit. Dokladem je podle Rakušana právě vládou schválená změna financování médií. "Tohle je jenom výstražná obstrukce, tohle je jenom první výstražný signál, že to s ochranou veřejnoprávních médií myslíme vážně," řekl. "Dnešním dnem rozhodně nekončíme,“ vzkázal Rakušan koalici.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel pokládá plánované nové financování ČT a ČRo za jejich připojení na vládní rozvodnou síť. "Jde o nezávislost veřejnoprávních médií, v žádném případě o poplatky," uvedl. "Budeme to obstruovat, seč nám budou síly stačit," dodal Havel. Opozice podle něj nedovolí zařazení novely, která má fakticky umožnit vládě změnit obsah vysílání veřejnoprávních médií, na program jednání Sněmovny.
Rovněž předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová navrhovala jako první bod probrat chystaný vládní návrh na financování veřejnoprávních médií z rozpočtu. Uvedla, že z průhledného televizního a rozhlasového poplatku se má stát politicky ovladatelná částka v rozpočtu. Veřejnoprávní média jsou podle ní páteří svobodné společnosti. "Nemají dělat kulisu vládě," uvedla.
O výstražné obstrukci mluvila také předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová, navazovala podle ní na pondělní výstražnou stávku zaměstnanců ČT a ČRo. "Budeme mluvit dlouze, budeme navrhovat body programu, protože návrh je špatný," řekla.
Opozice se chtěla zabývat také třeba delegací na červencový summit NATO. Vláda do ní nezařadila prezidenta Petra Pavla, který dnes kvůli tomu podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Chtěla probrat i například kauzy politiků ANO, které se týkají jejich bytů a bydlení.