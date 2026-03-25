Poslanci budou schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň
25. 3. 2026 – 9:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovna bude dnes schvalovat koaliční návrh na snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň.
V závěrečném kole je rovněž ministerská novela o přerozdělení asi 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi menší zdravotní pojišťovny. Poslanci budou opět volit posledního místopředsedu Sněmovny. Jediný nominant, předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan, patrně ani počtvrté neuspěje.
Koaliční novela o odvodech živnostníků předpokládá, že vyměřovací základ klesne z letošních 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Minimální záloha by se měla snížit z 5720 korun na 5005 korun. Živnostník by tak měsíčně ušetřil 715 korun, a to už od letošního ledna. Přeplatek by se měl živnostníkům započítávat jako záloha na další měsíc. Mohli by ale také žádat o vrácení peněz.
Navrhované přerozdělení asi 7,9 miliardy korun z peněz VZP mezi menší zdravotní pojišťovny má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Převod je podle něho reakcí na rozkolísání systému v posledních čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám i na příliv ukrajinských uprchlíků.
K Rakušanově nominaci na pozici místopředsedy Sněmovny se koalice ANO, SPD a Motoristů staví odmítavě, byť by ji měl obsadit kandidát STAN. Poslanci budou opět volit také například předsedy některých sněmovních komisí a část členů správní rady VZP. Na programu schůze jsou také předlohy v prvním čtení.