Poslance čeká jednání o vyslovení důvěry Babišově koaliční vládě
11. 1. 2026 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanci budou jednat příští týden o žádosti o vyslovení důvěry koaliční vládě hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů.
Očekává se, že kabinet Andreje Babiše (ANO) důvěru získá. Následně chtějí zástupci vládních stran probrat ve Sněmovně předlohy, které předložili. Patří k nim zastavení růstu sociálních odvodů živnostníků, zmrazení platů vrcholných politiků a novela stavebního zákona. První letošní schůze dolní komory začne v úterý dopoledne.
Jednání o důvěře začne 101. den od sněmovních voleb loni v říjnu, má být druhým bodem schůze. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) předpokládá, že debata potrvá dva jednací dny. Většinový kabinet ANO a SPD a Motoristů by mohl získat ve dvousetčlenné Sněmovně podporu až 108 poslanců. Opoziční kluby ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 mají v plném počtu 92 zákonodárců.
Nejistý je postoj Jaroslava Foldyny (SPD), jenž žádá vysvětlení toho, proč se koalice rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu. V minulosti při jednání o důvěře kabinetu někteří poslanci chyběli kvůli nemoci. K vyslovení důvěry ale vládě stačí hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců na rozdíl od hlasování o nedůvěře, pro niž musí navrhovatelé získat nejméně 101 hlasů.
V úvodu schůze budou moci poslanci přednášet změny jejího programu. Opozice chce prosadit zařazení návrhu, v němž by se Sněmovna distancovala od Okamurova novoročního projevu. Okamura v něm kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu. Postavil se proti vstupu Ukrajiny v Evropské unii a o lidech z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského mluvil jako o "ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty". Předpokládá se, že opoziční iniciativa na zařazení nového bodu neuspěje.
Opoziční kluby už také sbírají podpisy pod návrh na Okamurovo odvolání z čela Sněmovny. Odevzdat jej chtějí začátkem příštího týdne. Zatím není jasné, kdy by o návrhu mohla Sněmovna jednat.
Před diskusí o důvěře vládě poslanci projednají doporučení ministerstvu financí, aby vyplatilo volební příspěvek stranám a hnutím, které získaly v loňských sněmovních volbách nad 1,5 procenta hlasů. Půjde celkem o zhruba 545 milionů korun.
Koalice by chtěla tento týden podle Okamury projednat ve Sněmovně pětici předloh. Novela o sociálních odvodech osob samostatně výdělečně činných vrací měsíční nejnižší vyměřovací základ 40 procent průměrné mzdy na loňských 35 procent. Nyní zvýšené odvody živnostníků by se pokládaly za přeplatek. Dalším návrhem je přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven kvůli stabilizaci jejich financování.
Poslanci by měli posoudit podle Okamury také změnu pravidel sněmovního jednání k omezení možností obstrukcí. Novelu podepsali vedle zástupců koalice také občanští demokraté Marek Benda, Karel Haas a Štěpán Slovák. Předloha například omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Platová novela předpokládá zmrazení platů vrcholných politiků a dalších státních představitelů do konce roku 2030. Koalice původně předpokládala, že bude účinná už letoška. Úprava se netýká soudcovských platů. Koaliční novela stavebního zákona zejména zavádí státní stavební správu a má přispět k zrychlení povolování výstavby zejména bytů.