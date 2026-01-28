Poskytnutí letounů L-159 Ukrajině by mohlo být výhodné i pro Česko, uvedl Sybiha
28. 1. 2026 – 8:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina velmi stojí o to, aby získala do své výzbroje české bojové letouny L-159, mimo jiné z toho důvodu, že jsou účinné v boji proti ruským dronům Šáhed.
V dnes zveřejněném rozhovoru se serverem Jevropejska pravda to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Podle šéfa ukrajinské diplomacie je také v zájmu Česka, aby Ukrajina získala jeho letadla, protože by to pro ně mohlo znamenat dobrou reklamu na světovém trhu.
"Zbraně, které prošly na Ukrajině zkouškou ve válce a získaly kladné hodnocení našich vojáků, získají nejlepší možnou reklamu pro propagaci na světovém trhu," uvedl Sybiha a bez konkrétních podrobností zmínil příklad nejmenované společnosti, jejíž bojové technice se podle něj devítinásobně zvýšil prodej poté, co ji odzkoušela a schválila ukrajinská armáda.
Možnost dodávky letounů pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své nedávné návštěvy Ukrajiny. Později potvrdil, že měl na mysli české armádní letouny L-159. Ministr zahraničí Petr Macinka prezidentovo prohlášení kritizoval a vláda premiéra Andreje Babiše oznámila, že prodej letadel možný není, neboť je česká armáda potřebuje. Babiš v minulých dnech opakovaně uvedl, že záležitost kolem letounů L-159 považuje za uzavřenou.
"Chápeme citlivost situace v České republice a proto jsme otevřeni různým nápadům na spolupráci (ohledně letadel L-159), počínaje společnou výrobou. Má to být vzájemně prospěšné," uvedl nyní Sybiha a vyjádřil přesvědčení, že se podaří nalézt potřebnou cestu. "Obranná a bezpečností spolupráce má ráda ticho," upozornil.
Zmínil, že se podařilo navázat oboustranně výhodnou spolupráci mezi podniky obranného sektoru Ukrajiny a Česka. A ocenil rozhodnutí současné vlády pokračovat v takzvané muniční iniciativě. Premiér Babiš a další představitelé nové vládní koalice původně hovořili o jejím zrušení. Nakonec do ní ale ČR pouze přestane přispívat penězi a iniciativa, která na zahraničních trzích obstarává dělostřeleckou munici pro napadenou zemi, bude jako taková pokračovat.
Sybiha odmítl označit dění zkraje roku jako diplomatickou konfrontaci mezi Ukrajinou a Českem. "Rok začal reakcí ukrajinského velvyslance na prohlášení některých politiků, která jsou pro strategické ukrajinsko-české vztahy nevhodné. A už jsme se k tomuto tématu dostatečně vyjádřili," uvedl ministr. "Ano," reagoval na dotaz, zda je podle něj "krize" překonána.
Macinka se zkraje ledna setkal s ukrajinským velvyslancem Vasylem Zvaryčem. Učinil tak poté, co Zvaryč zkritizoval protiukrajinské výroky v novoročním projevu předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Při osobním setkání si se Zvaryčem záležitost vyjasnili a Macinka uvedl, že ji považuje za uzavřenou. Následně šéf české diplomacie navštívil Ukrajinu, kde se setkal se Sybihou.
"Mimochodem, doslova deset minut před začátkem rozhovoru jsem dostal zprávu od svého přítele Petra Macinky, ministra zahraničí České republiky, o přidělení 500.000 dolarů pro náš energetický sektor," dodal nyní Sybiha. Český ministr zahraničí v pondělí oznámil, že resort poskytne elektrické generátory Ukrajině, vzhledem k rozpočtovému provizoriu maximálně za deset milionů korun. Kyjev vzápětí vyjádřil za pomoc vděčnost.
Sybiha také připomněl, že vysokou částkou do sbírek na energetickou pomoc Ukrajině bránící se ruské agresi a ruským vzdušným útokům na energetiku už přispěli i samotní Češi. "Je to velmi inspirativní," prohlásil k tomu ukrajinský ministr.